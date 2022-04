Haro quiere más: "Vamos a luchar por la Champions"

Antonio Cordón, director deportivo del Real Betis, reconoce que lo pasó fatal en los penaltis

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, supo contener una alegría lógica después de ver cómo el objetivo que se marcó al llegar a la presidencia bética se hacía realidad. El de Villaverde del Río mostró una imagen de mesura que contrastaba con lo que se veía sobre el césped, con sus jugadores festejando a lo grande este imporante triunfo.

"Cuando ha metido miranda ha sido una explosión de júbilo. Hemos sufrido durante todo el partido, sobre todo la segunda parte, con alguna ocasión a la contra y en la última parte de la prórroga, cuando podía pasar cualquier cosa. Esto significa una gran alegría para los béticos. Llevaban mucho tiempo sin vivir momentos como éste. Estoy por ello inmensamente feliz", aseguraba Haro.

Haro tenía palabras de elogio para todos, sobre todo su técnico, clave en el cambio que ha dado el equipo en estos dos últimos año. "Pellegrini es un gran entrenador, una gran persona, y va entrar en la historia del Betis", indicaba el presidente bético, que no quiso hablar sobre una posible continuidad de Joaquín: "Hoy estoy fácil. Si me pongo a hablar de contratos... No es el día. Es el día para disfrutar en familia lo que es el Betis", añadió.

Por último, Haro avisó que con esto no ha terminado la temporada, que la Champions aún es posible. "Vamos a luchar por la Champions, ya tenemos Europa asegurada, hay que celebrar este título hoy y mañana, y ya pensar en el Champions a partir del lunes. (...) Hay que seguir con la misma humildad. Intentando por estar en Europa, no marcarnos metas imposibles, pero siempre luchar por Europa ", avisaba a una afición de la que sólo tiene palabras de elogio: "Darle las gracias siempre. Nos han dado fuerzas para lograr cosas como ésta".



Cordón: "En los penaltis no me atrevía a mirar"

Antonio Cordón, director deportivo del Real Betis, se mostró feliz tras conseguir la Copa del Rey. "Enhorabuena a todos los béticos, este es el trabajo de todo el club, son muchas personas las que trabajan y estamos orgullosos de darles este trofeo a los béticos", ha comentado.

"En los penaltis no me atrevía a mirar, pero merece la pena al final. Hemos tenido más ocasiones, algún tiro al palo, las más claras han sido nuestras. Ellos han contragolpeado bien, pero los penaltis son una lotería, al final se ha decantado para nosotros", ha finalizado.