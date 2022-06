Tebas ataca al Barça y pone como ejemplo... al Betis

El presidente de LaLiga pide la intervención del CSD con Rubiales

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, participaba hoy en la primera jornada del Marca Sport Weekend y volvía a tratar sus temas 'habituales', es decir, Luis Rubiales, la deuda del Barça, la Superliga, los clubes estado y la renovación de Mbappé, pero también la inversión del fondo CVC en los equipos de LaLiga. Y para reforzar ese acuerdo, que vino de su mano a la mayoría de los equipos, el dirigente ponía como ejemplo al Real Betis.

"Los retornos económicos de esto (CVC) no son inmediatos. Han participado más de 1.000 ejecutivos del fútbol español, con revisiones de todos los clubes. El Villarreal ya está haciendo una obra. El Betis va hacer una Ciudad deportiva. Vamos a ver proyectos de internacionalización. Anticipar 20 años lo que orgánicamente nunca hubiesen hecho los clubes. Con esta obligación de están anticipando procesos que no hubiesen llegado", señala Tebas, al que las obras de la ciudad deportiva y del Benito Villamarín le han venido perfectas para justificar este acuerdo.

En este sentido, habló largo y tendido en su intervención de uno de los tres clubes que no firmaron ese acuerdo, el Barça, que acusa a Tebas y a LaLiga de torpedearle y presionarle para que finalmente acepte 'pasar por el aro'. "El FC Barcelona viene de más de 500 millones de pérdidas, y en nuestro control económico cuando viene alguien con esos números tiene que recuperarlos. Las causas fueron parte por pérdidas del COVID, parte pérdidas operativas y porque se han adelantado provisiones de amortizaciones de jugadores que no tenían por qué haberlas hecho y provisionaron unos pleitos que no se han entendido mucho", desgranó Tebas, que, en cifras aproximadas, sitúa en "unos 190 millones" las derivadas de la pandemia, 160 millones por "temas de amortización acelerada" y "el resto pérdidas operativas de la gestión que haya podido tener la época de Bartomeu".

Y advertía lo que le espera este verano. "Puede fichar. Si saca a jugadores por 100 podrá fichar por 33. Si vende activos irá reduciendo las pérdidas. Hasta que no compense los 500 no podrá ir al uno a uno. El CVC lo trajimos por el bien del fútbol. A nosotros no nos gusta esta situación", añadía Tebas.

Rubiales "no está capacitado para dirigir la RFEF"

Sin embargo, el tema estrella volvió a ser Luis Rubiales. Y, en este sentido, Tebas volvió a criticar la figura del presidente de la RFEF. "Hay una serie de situaciones que en el fútbol no podemos estar así. Tienen la estrategia de víctimas y los que somos víctimas somos los demás, David Aganzo o Javier Tebas. Que yo sepa, no he puesto ningún espía en ningún lado y aquí, por desgracia, hay buenos y malos, hay gente que manda detectives, graba reuniones y otros que no hacemos nada. (...) Yo, personalmente, con el señor Rubiales no tengo nada, mi problema es como presidente de la RFEF y cómo está gestionando el fútbol con estas prácticas absolutamente mafiosas y de detectives. No equivoquemos dónde está el foco del problema, que a quien han grabado ha sido a mí", afirma Tebas, que reclama al CSD que intervenga.

"El CSD tiene la obligación de actuar. Yo voy a poner una denuncia. Tendrán que decir o decidir algo. Quiero destacar que he visto los mensajes con el presidente del Gobierno y me he preocupado. En uno nos llama corruptos a nosotros. Le decía también que meterse con Tebas da muchos votos. Yo sé que pasó en los pactos de Viana. Esos tres mensajes me tienen preocupado porque no soy ingenuo y el fútbol quiere libertad y ahora no tiene libertad", agregó, añadiendo que "claro que, por desgracia, se habla de esto en Europa".