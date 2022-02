93-72: La mejor versión de Fontecchio ilumina al Baskonia frente al Betis

La mejor versión de Simone Fontecchio iluminó este domingo al Bitci Baskonia que superó con relativa comodidad al Coosur Betis por 93-72, en un partido se que rompió al filo del descanso a favor de los locales, que mostraron destellos para la esperanza en la vigesimosegunda jornada de la Liga Endesa. El alero italiano completó su mejor partido del curso con 39 créditos de valoración y marcó el camino de los azulgranas que, con 12 triples, estuvieron más acertados que el cuadro andaluz, autor tan solo de dos lanzamientos exteriores.

La pareja formada por Jacob Wiley y Anzejs Pasecniks no fue suficiente para superar al Baskonia que encadenó varias acciones positivas antes del descanso y dejó encaminada la victoria. Los béticos reaccionaron pero los vascos sumaron más jugadores a sus acciones y evitaron que su rival se cargara de moral. El duelo contó con un intercambio de canastas desde un inicio en el que los dos equipos intentaron aprovechar sus ventajas físicas con sus pares. No obstante, al Baskonia le costó plantarse en defensa y no pudo sacar mucho rendimiento al acierto exterior comandado por el italiano Simone Fontecchio.

A pesar de todo, los vascos lograron reponerse al ritmo que intentó imponer Shannon Evans y se fueron por delante, 22-17, tras los primeros diez minutos. La entrada de Jacob Wiley puso en problemas a la defensa de los azulgranas, que no lograron aprovechar el movimiento de los quintetos para abrir hueco en el marcador. Los de Neven Spahija volvieron a tener dificultades en el juego de dos contra dos que buscaba una y otra vez el bloqueo y continuidad para atacar el aro baskonista.

Jacob Wiley enganchaba en el partido a los béticos. No tenía rival en la pintura de un Baskonia que se apoyaba en la inspiración de Simone Fontecchio. Matt Costello se sumó al italiano en la recta final de la primera parte y los vascos lograron abrir el primer hueco importante con un parcial de 14-0 que les permitió encarar la segunda mitad con menos presión, 46-32. Anzejs Pasecniks cogió el relevo de Jacob Wiley y destrozó el juego interior baskonista con 12 puntos en cuatro minutos que fueron clave para recortar la distancia en muy poco tiempo hasta el 52-50 (min.25).

El cortocircuito baskonista lo solucionaron entre Matt Costello y Simone Fontecchio, los más enchufados de los locales, y el equipo de Neven Spahija volvió a abrir un hueco. El lituano Rokas Giedraitis también encontró su momento y el Baskonia se fue por delante tras concluir un tercer asalto peligroso, 66-56. El duelo quedó en manos del Baskonia en un último cuarto que sirvió para refrendar los claros que se ven en el equipo vitoriano que venció por 93-72.

FICHA TÉCNICA.-

93 - Bitci Baskonia (22+24+20+27): Baldwin (5), Marinkovic (-), Giedraitis (18), Fontecchio (27) y Costello (20), -cinco inicial-, Raieste (-), Sedekerskis (2), Granger (8), Enoch (7) y Kurucs (6).

72 - Coosur Real Betis (17+15+24+16): Evans (11), Leslie (3), Bertans (-), Brown (5) y Pasecniks (24), -cinco inicial-, Cvetkovic (5), Torres (-), Almazán (-), Wiley (24), Burjanadze (-) y Báez (-).

Árbitros: Óscar Perea, Martín Caballero y Alfonso Olivares. Eliminaron por faltas personales al local Baldwin (min.38). Señalaron falta técnica al entrenador visitante Luis Casimiro (min.15).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimosegunda jornada de la Liga Endesa celebrado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 5.107 espectadores.