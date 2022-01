Martial y el Sevilla; Mata y el Betis; Ilaix, Adama, Sarabia, Vlahovic... en las portadas del jueves

El delantero francés del Manchester United inglés Anthony Martial, que jugará cedido en el Sevilla hasta final de temporada, ha manifestado este miércoles que gracias al "contacto con el director deportivo (Ramón Rodríguez 'Monchi') y con el entrenador (Julen Lopetegui), tenía claro que quería venir". Martial manifestó en su presentación que conoce a Monchi "hace mucho tiempo" y que ya le que quería "antes", por lo que cuando le llamó, él entendió que quería que trabajaran juntos "para ayudarle al objetivo que tiene", por lo que llega con el propósito de "dar el máximo".

El Real Betis no ha hecho fichajes en esta ventana de enero, pero sí avanza en la del próximo verano. Así, Antonio Cordón ya tiene cerrado a Álex Fernández (Cádiz CF), muy avanzado a Luiz Felipe (SS Lazio) y, además de buscar fórmulas para quedarse con los cedidos Willian José y Héctor Bellerín, está muy pendiente de un viejo conocido de LaLiga como es Juan Manuel Mata, que termina contrato con el Manchester United y suena para varios equipos de LaLiga. El director deportivo verdiblanco ya intentó un movimiento similar cuando David Silva dejó el City, pero entonces se le adelantó la Real Sociedad y ahora no quiere que le vuelva a pasar.

El Valencia CF tiene muy encarrilada la llegada cedido por parte del Leipzig del centrocampista Ilaix Moriba como sustituto de Daniel Wass, según pudo saber Efe por fuentes conocedoras de la operación, que no incluiría una opción de compra para la entidad de Mestalla. El club valenciano está a punto de cerrar el traspaso de Wass al Atlético de Madrid porque éste ha subido su oferta y porque tiene avanzada la llegada del exbarcelonista para sustituirle, después de que el joven futbolista no haya dispuesto de muchos minutos de juego en el Leipzig.

Pablo Sarabia, desde el punto de penalti en el minuto 65, culminó este miércoles la remontada del Sporting de Lisboa contra el Santa Clara (2-1) para provocar una final apasionante de la Copa de la Liga, un derbi contra el Benfica, que ganó un día antes al Boavista. De nuevo protagonista, autor de cuatro goles en sus últimos ocho encuentros con la camiseta verdiblanca, la pena máxima transformada por el internacional español decidió un duelo apretado frente al Santa Clara, que desafió al actual campeón con el 0-1 de Lincoln a la media hora de encuentro.

Entrevista a Militao; el Real Madrid ya piensa en el duelo de Champions contra el PSG; ofrecen a Adama Traoré al FC Barcelona, que sigue pendiente del 'culebrón Dembélé'; el fichaje de Vlahovic por la Juventus, donde tildan al serbio de 'Nuevo CR7'...

Todas estas noticias y muchas más, en la galería elaborada por ESTADIO Deportivo con las portadas de los principales periódicos deportivos en este jueves, día 27 de enero.