La presión surte efecto

No hacía falta que se llegara hasta ahí, pero el gesto de Sarabia el pasado domingo y su rendimiento en las últimas semanas han surtido el efecto esperado y el Sevilla está intentando por todos los medios incrementar sus contactos para cerrar un culebrón que si bien no ha afectado en lo deportivo hasta ahora, sí podría hacerlo si se acerca el mes de enero y no se resuelve.

Dos meses -más todo lo que se movió en verano- no han sido suficientes para que las posturas encuentren un final feliz. Unos entienden que ya no pueden dar más y el otro, que merece ser reconocido a la altura de su importancia dentro del equipo.

No es labor de una parte sino de las dos llegar a un punto de encuentro. Con presiones no se arregla nada, con paciencia, sí. Nada debe impedir que Sarabia se convierta en el referente que merece ser.