Toma impulso para subir la cuesta

Enero amenazaba con su temida cuesta, con rampas de alto desnivel en LaLiga y en la Copa, con la Europa League aguardando en lontananza. Reforzarse en el mercado invernal pasaba no sólo por fichar y por acertar en los elegidos, sino también por lograr que estuvieran en Nervión a primeros de mes. Así ha sido, Caparrós y su equipo han hecho pronto y bien los deberes para darle a Machín el central que necesitaba.

Ayer anunciaron a Wöber, un futbolista joven, con gran proyección y con experiencia en la Champions. También han estado rápidos con Munir, que llega a precio de ganga para ocupar el hueco que dejó vacante Muriel después de que el Sevilla se haya adelantado a una pila de pretendientes.

La cosa no acaba aquí, el medio Marko Rog (Nápoles) está al caer, después de que Borja Lasso -al Tenerife- liberase otra ficha. Y que no olvide nadie que Machín aún espera un '9' con 'perfil André Silva'. Al técnico, desde luego, no se le pasará.