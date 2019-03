Justa crítica a destiempo

Era lógico el enfado tras el varapalo europeo ante un rival inferior; era comprensible la decepción tras quedarse fuera de una final de Copa en la que será anfitrión, pese a enfrentarse a un rival superior y que llegaba con ventaja a la vuelta; pero no es lógico que ayer, a las primeras de cambio y tras un error incomprensible que costó el gol de Cabrera, muchos añadieran presión a los suyos con unas protestas justificadas, aunque fuera de tiempo.

El Betis, que hasta ese tanto había controlado el partido, se descompuso y no volvió a aparecer hasta después del intermedio, cuando entre los cambios y los quince minutos de relax volvió a coger el mando del encuentro. Aunque ya era tarde. Iba 0-2 abajo.

Nadie podrá criticarle a los béticos que estén molestos con los últimos resultados. Este equipo está hecho para mucho más, su juego no convence desde hace tiempo, ni siquiera divierten pese a tener el balón y las últimas decepciones añaden leña al fuego. Nadie podrá decirles que no duden de Setién en un año en que las aspiraciones eran altas, ni que se lo digan en el campo. Aunque tal vez el momento, en mitad de un partido, no fuera el idóneo. Serra Ferrer, no obstante, tendrá que tomar nota. Su técnico ya no es intocable.