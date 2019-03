Al Sevilla se le ha caído Machín

Ni el calor del Sánchez-Pizjuán ni su competición fetiche, la Europa League, son ya argumentos válidos a los que agarrarse para apostar por una victoria sevillista, como era esperada ayer frente a un Slavia de Praga claramente inferior.

Toca ir a ganar a la República Checa, sin olvidarse de la Real Sociedad en LaLiga, donde acumula cinco jornadas consecutivas (cuatro derrotas y un empate) sin sumar de tres. A Machín se le ha caído el equipo... y al Sevilla FC se le ha caído Machín.

Ya no se trata de aspectos personales ni de sistemas. Es una cuestión coral que va mucho más allá; de un bloque, de una plantilla exprimida, sin piernas y con carencias... Las que el de Gómara ya no es capaz de tapar, como hacía meses atrás cuando el viento venía a favor. Hace falta una reacción y el técnico no está siendo capaz. Es la ley del fútbol.