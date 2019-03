Que el Sevilla FC esté aún en puestos europeos visto lo ocurrido en los últimos meses sólo podría calificarse de milagro. La presencia de muchos equipos implicados en esta pelea continental le ha ayudado a mantenerse en una sexta plaza más asequible que en temporadas precedentes, pero esto se acaba hoy. Todo lo que no sea ganar, previsiblemente, le sacaría de su objetivo. Y perder ante un rival directo podría resultar fatal para sus intereses. Independientemente de que le podría costar el puesto a Machín.

El Sevilla deberá aparcar por unas horas al Slavia y a la Europa League y atender a un partido en el que ya no puede fallar, en el que no reservará a nadie ni hará rotaciones, en el que puede quedar definido su futuro más próximo. No hay ningún título por medio, pero este partido es una final.