Los números de Haro.

El Betis no va a jugar en Europa este año, no cuajó su mejor temporada en la 18/19, de él han salido este verano jugadores importantes, tanto que sólo los cedidos valen 63 millones de euros, le ha hecho falta alguna incorporación en el centro del campo e, incluso, parte de su aficionados le reclamaban también un esfuerzo para no dejar la delantera con tan pocos efectivos.

Y, sin embargo, se trata del club que más ha visto incrementado el valor de su plantilla en Primera división. Parece incongruente, ¿verdad? Pues no lo es. Y tiene una explicación. La primera, que el valor de los fichajes es más o menos equivalente al de los que salieron. Y segunda, que ha mantenido a algunos de sus jugadores que más crecieron la pasada campaña: Canales, William, etc. Haro saca pecho, pero esta vez tiene números que le dan la razón.