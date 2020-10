¿Cómo han acabado las parejas de 'La isla de las tentaciones 2'? Varias sorpresas y muchos reproches

En la noche de ayer finalizó la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' con el reencuentro de las parejas después de tres meses desde que finalizarán las grabaciones en la República Dominicana. Melyssa y Tom, Inma y Ángel, Melodie y Cristian, Pablo y Mayka, Aless y Patry y Marta y Lester, además de algún tentador, fueron pasando por delante de Sandra Barneda para ponernos al día.







Mayka y Pablo, amigos y Rosito nuevo

Marta y Lester, como el rosario de la Aurora

Inma y Ángel no siguen juntos

Melodie y Cristian y un cuarteto de lujo

Melyssa y Tom volvieron a caer, pero se acabó

Aless y Patry salen reforzados

Los primeros en pasar fueron Pablo y Mayka. El de Murcia dejó a su novia tras ver cómo ella le era infiel con un tentador, Óscar. Tras salir del programa, él explicó que "al principio" hablaron "un poco". "Ella me dijo que se arrepentía y que quería volver", pero él no estaba por la labor. "Nos hemos visto, hemos coincidido. Ha sido raro porque ahora es como una desconocida", añadió.Luego entró ella,: "Vengo un poco decepcionada con todo lo que ha pasado. Con Óscar no tengo absolutamente nada de trato. Cuando salí de la isla estaba confundida pero decidí seguir con la relación, fui a Málaga a verlo pero allí se enfrió la cosa. Preferí distanciarme porque no lo vi claro, él jamás me ha escrito. Todo lo que me gustaba de él no estaba y estaba confundida entre uno y otro.". Al final, Pablo y Maika firmaron la paz, y él le regaló un oso de peluche después de haber quemado a Rosito, su anterior peluche, en la hoguera final tras las traiciones de ella.Fueron la segunda pareja. Ella fue la primera en entrar para dejar claro que no estaba con Lester y que su relación conno había llegado a más, aunque conse ha visto una vez: "Nos encontramos una vez y nos echamos en cara todo. No llegamos a ningún acuerdo y me fui. No me da pena ninguna, todavía le tengo rabia. Creo que no sigue con Patri porque ella me ha escrito pidiendo consejo".Marta salió y entrópara dejar claro que estaba saliendo con su tentadora, Patri, para sorpresa de Marta que estaba viendo todo en una sala contigua. Hasta que no pudo más y bajó llamandomontando un espectáculo. Al final, entre lágrimas, Marta le pidió a Lester que reconociera que no lo hizo bien con ella: "". "No he sido un santo, ni tú tampoco, te voy a querer siempre igual" y le dio un beso en la mejilla Lester, que le dijo una última cosa: "Lo único que te pido es que tengamos una relación cordial". Pero Marta le reprochó que eso solo era para "quedar bien".Esta pareja sevillana se marchó a los pocos días de entrar porque ella no podía superar sus celos. Supuestamente se marcharon muy enamorados y con la intención de casarse pero todo cambió semanas después.contó que al volver del programa tuvieron "una discusión" y acabaron la relación. "Le pedí hablarlo y quedar bien pero me dijo que no podía terminar la discusión y que no quería saber nada", añadió ella.Más tarde entrabay se sentaba junto a ella para darle una explicación: "No sé si voy a sentir esto por otra persona pero no vamos a ser felices juntos". Ambos se abrazaron y ella, entre lágrimas, dijo: "Intentaré hacer mi vida como pueda".Cristian se reencontraba con Sandra Barneda y confesaba que quería a Melodie más de lo que se pensaba:Pero ella a día de hoy aún no me ha dado una explicación de lo que le ocurrió. He intentado hablar con ella y me ha dicho que no le gustaba el chico con el que se fue, le pedía que me dijera si la esperaba o no. Pero solo me decía que estaba agobiada y después me di cuenta de que aún seguía liándose con Beltrán".Llegaba el momento dedando una versión muy distinta a la de Cristian. "Me cambió la vida la isla. Tenía una dependencia muy grande con él y aún la sigo teniendo, son 9 años, es mucho tiempo. No veía más allá pero en la isla vi que había más vida", comenzó para luego dar más detalles: "Pero quiero que entienda que no le dejo por Beltrán, sino por la relación que teníamos. Hemos hablado pero nunca llegamos a un acuerdo, dice que le miento y no le miento en nada. No siento lo que tengo que sentir para continuar"."Solo he ocultado que me gustaba Beltrán porque te veía muy mal y tú me llamabas 30 veces", le decía Melodie a Cristian estando ya los dos juntos delante de Barneda. Luego entraron, tentadores de ambos. Beltrán explicó que son "pareja pero están en un punto que no pueden decirlo porque ella necesita estar sola". Andrea, por su parte explicó que ella fue a su casa y Melodie se puso "loquísima". "Ahora va de serena pero no es verdadera", añadía. Sobre su relación con Cristian explicó que se estaban conociendo, sin prisas, y que habían intimado. Al final, ambas parejas se marcharon por separado y sin despedirse.La penúltima pareja en pasar por delante de Sandra Barneda. Ella se marchó sola y antes de tiempo, él eligió marcharse también solo para reflexionar después de haberle sido infiel.reconoció sentir vergüenza por lo que pasó en la isla. "Me ha servido para darme cuenta de que Tom no era el caballero que me vendía. En realidad era todo mentira.y llegó un punto que le creí. Insistió en tener relaciones conmigo y al final acabamos teniéndolas. Y cuando me di cuenta volvía a estar con Sandra".Ella salió y entró Tom para explicar que no se arrepentía de nada. "no paraba de llamarme, que fuera a hablar con ella pero yo no quería volver. Ella sí conmigo, quería perdonarme.Me di cuenta de que quería estar con Sandra", dijo Tom contando una versión muy distinta a la de su ex. Ademas, ahora estaba saliendo con Sandra y "viviendo juntos". "Es mi novia y estoy muy feliz con ella", espetaba.Luego se reencontraron, también Sandra. "Creo que se me ha juzgado cuando yo iba soltera, él sintió algo por mí y ahora estoy enamorada de él. Estamos viviendo juntos, él ha conocido a mi familia", reconoció. Luego Melyssa reconoció que tenía una nueva ilusión con una persona que conocía desde hacía mucho tiempo.Fue la última pareja en llegar a la isla y anoche ambos entraron de la mano., dijo Patry sobre Lía, la chica a la que le gustaba Aless. "Es una chica mona pero en ningún momento se me pasó por la cabeza ir un paso más allá", aseguró él."Hemos discutido mucho y ha sido difícil encontrar un punto medio" dijo ella aunque Aless explicó que no había vuelto a ver a Lía pero que no le importaría volver a verla. Barneda le dejó ver un vídeo de ella diciéndole que le echaba de menos. Sin embargo,rompió una lanza en favor de su pareja: "Yo quería ponerme a prueba y ver que era capaz de no faltarle al respeto y dar un paso más en nuestra relación".