Milagros Tolón, la nueva líder de Deportes en el Gobierno

Hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Tolón asume la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes en sustitución de Pilar Alegría

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes los cambios obligados en su Gobierno por la salida de Pílar Alegría y ha desvelado que la nueva cabeza visible de Deportes será Milagros Tolón, hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Tolón se hará cargo de la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Aparte de Tolón, Sánchez también anunciaba que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, será la nueva portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría, que dejó el cargo para concurrir como candidata socialista a las elecciones del 8 de febrero en Aragón.

Sobre Milagros Tolón, el presidente del Gobierno, ha destacado que es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha y que ha sido profesora en la escuela de adultos de Toledo, además de ser la primera mujer alcaldesa de Toledo y diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha. Actualmente ocupaba el mencionado cargo de delegada del Gobierno en esta comunidad castellano-manchega.

Pedro Sánchez cree que, con esta trayectoria tiene argumentos para pensar que va a ser una "gran ministra" de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Tolón tendrá que afrontar un periodo complicado, en el que España está inmersa en la preparación del Mundial de Fútbol de 2030, que España organizará junto a Marruecos y Portugal, y tiene sobre la mesa los retos de seguir desarrollando la Ley del Deporte de 2022 y la aprobación del Estatuto del Deportista, que ahora está tramitando el Congreso.

Rodríguez Uribes le da la bienvenida a Deportes

Bajo su cargo seguirá trabajando el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), un José Manuel Rodríguez Uribes que también ha tenido palabras de elogio para la nueva ministra, de la que destaca su "enorme capacidad de trabajo" y su "vocación de servicio público". "Conocí a Milagros Tolón siendo ella alcaldesa de Toledo y yo ministro. Desde el primer momento comprobé su enorme capacidad de trabajo y su vocación de servicio público. Hoy la acompañaré en su toma de posesión como ministra. ¡¡Enhorabuena, querida Milagros!!", publicó Rodríguez Uribes en sus perfiles de redes sociales.

Milagros Tolón, que ha jugado su cargo esta misma tarde, fue la encargada en su día de homenajear a Federico Martín Bahamontes en su calidad de alcaldesa de Toledo, cargo que ocupó entre 2015 y 2023. La nueva ministra acompañó al 'águila de Toledo' en el recorrido que hizo tras su gesta por el casco histórico de la ciudad imperial hasta la zona del Miradero, donde descubrió la escultura en bronce y casi a tamaño real de su figura.