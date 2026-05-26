Alcampo Sevilla acerca la tradición del ronqueo de atún en directo en sus hipermercados

Los centros de Sevilla Este y Tamarguillo acogerán en junio exhibiciones exclusivas de despiece artesanal a cargo de Petaca Chico, reafirmando el firme compromiso de la cadena con el producto fresco y el mercado local andaluz.

La gastronomía y la tradición marinera se dan la mano en Sevilla. Alcampo celebrará en sus dos hipermercados de la capital hispalense un evento exclusivo que promete cautivar tanto a los amantes de la buena mesa como a los curiosos del sector pesquero: la demostración en directo del ronqueo de un atún. Este milenario y espectacular arte del despiece artesanal del túnido correrá a cargo de Petaca Chico, una de las firmas más prestigiosas y reconocidas en el sector de los productos del mar.

Durante el desarrollo de esta exhibición, los asistentes tendrán el privilegio de presenciar en vivo la asombrosa precisión de los maestros cortadores. El término "ronqueo" proviene del característico sonido que hace el cuchillo al rozar el espinazo del pez, un proceso minucioso en el que se extraen los diferentes cortes del animal con un aprovechamiento máximo. Una vez concluido este despliegue de destreza culinaria y cultural, los clientes de Alcampo no solo habrán disfrutado del espectáculo, sino que tendrán la oportunidad única de adquirir en la misma sección de pescadería las piezas frescas obtenidas durante la demostración.

Las citas programadas para disfrutar de esta experiencia única serán a las 12:00 horas, distribuidas en las siguientes fechas y ubicaciones de la ciudad:

- Viernes 5 de junio: Alcampo Sevilla Este.

- Viernes 12 de junio: Alcampo Tamarguillo.

Una firme apuesta por la frescura y la pesca sostenible

Este evento en torno al atún no es un hecho aislado, sino el reflejo de la profunda vinculación que Alcampo mantiene con el sector pesquero español. Actualmente, la compañía realiza compras directas en una treintena de lonjas de todo el litoral peninsular. En el ámbito andaluz, destacan sus operaciones en puntos clave como Isla Cristina (Huelva), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Marbella (Málaga), Motril (Granada) y Adra (Almería), lo que garantiza que el pescado llegue a las tiendas con la máxima frescura y calidad.

Más allá de la comercialización tradicional, Alcampo destaca por su participación activa en la sostenibilidad y la preservación de los recursos fluviales y marinos. Un ejemplo de ello es su colaboración conjunta en proyectos de gran valor ambiental, como la venta de cangrejos rojos de río procedentes del FIP (Proyecto de Mejora Pesquera, por sus siglas en inglés). Se trata del único proyecto de este tipo dirigido específicamente a esta especie en todo el continente europeo, un hito que refuerza su responsabilidad ecológica.

Compromiso con el sector ganadero nacional y local

El cuidado por el origen del producto que Alcampo demuestra en el mar se traslada con la misma rigurosidad a la tierra. El compromiso de la enseña con el sector ganadero es absoluto: el 100% de la carne de cordero, pollo y cerdo que se distribuye en sus lineales es de origen estrictamente nacional.

Además de garantizar esta procedencia, la cadena de distribución promueve de manera activa la riqueza gastronómica local mediante la incorporación y apoyo a variedades ganaderas autóctonas de la región. De este modo, los consumidores pueden encontrar en los establecimientos especialidades tan valoradas y específicas del terreno como el chivo malagueño en la provincia de Málaga, fomentando el desarrollo de la economía rural y la conservación de la biodiversidad ganadera andaluza.

Impacto millonario en la economía andaluza y empleo especializado

Detrás de la oferta de productos que los ciudadanos encuentran a diario en las tiendas hay un importante motor económico regional. Durante el último ejercicio, Alcampo consolidó su alianza con el tejido empresarial andaluz realizando compras a 460 proveedores de la comunidad autónoma, con una inversión que superó los 244 millones de euros.

Dentro de esta red de colaboración, cobra especial relevancia el comercio de cercanía o circuito corto. Un total de 217 proveedores locales abastecen directamente a las tiendas de sus propias zonas, una apuesta por el producto de "kilómetro cero" que supuso para estos productores locales compras por un valor superior a los 19 millones de euros.

Para poder gestionar este volumen de alimentos perecederos manteniendo los más altos estándares de calidad, la compañía cuenta con un equipo humano altamente cualificado. A nivel nacional, son cerca de 7.000 profesionales dentro de la empresa los que desarrollan su carrera vinculados de forma directa a las secciones de productos frescos, asegurando que ferias gastronómicas como la del ronqueo de Sevilla sean el broche de oro a una cadena de valor comprometida con la excelencia.