Claves para disfrutar sin contratiempos médicos de la Feria de Sevilla

Doctores y expertos en medicina advierten de los efectos del calor intenso y la elevada exposición ambiental para alérgicos en el Real durante esta semana. Recuerdan también cómo prevenir sus consecuencias

Especialistas de los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa alertan de que la previsión de temperaturas elevadas para la Feria de Abril de 2026, que apunta a ser una de las más calurosas de los últimos años, así como la elevada exposición ambiental en un periodo de alta concentración de pólenes, el polvo del albero y la presencia de epitelio de animales, sitúa al calor y el incremento de los síntomas en pacientes alérgicos como los principales factores de riesgo para la salud durante esta semana.

Las largas jornadas, la exposición prolongada al sol, las aglomeraciones y los cambios en los hábitos de descanso e hidratación configuran un escenario en el que aumentan los problemas asociados a las altas temperaturas, muchos de ellos evitables con medidas sencillas. En este contexto, la doctora Mariana Jiménez, jefa del servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, subraya que “el calor no solo provoca molestias leves, sino que puede desencadenar cuadros más serios si no se toman precauciones, especialmente en entornos como la Feria, donde pasamos muchas horas al aire libre y cambiamos nuestras rutinas habituales”.

La exposición prolongada a altas temperaturas puede derivar en problemas como deshidratación, agotamiento por calor o incluso golpes de calor, una situación que requiere atención médica urgente. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran mareos, debilidad, dolor de cabeza, náuseas o bajadas de tensión. “Muchas personas no identifican los primeros signos de alerta y continúan con la actividad, lo que puede agravar el cuadro, por lo que parar a tiempo, hidratarse y refrescarse puede evitar complicaciones mayores”, explica la doctora Jiménez.

A ello se suman factores propios que confluyen en la Feria que intensifican estos riesgos, como la alteración de los horarios de comida y sueño o la fatiga acumulada tras muchas horas de pie, caminando o bailando. En este punto, la especialista advierte también del papel del alcohol como factor agravante: “El alcohol favorece la deshidratación y puede enmascarar la sensación de cansancio o calor, lo que aumenta el riesgo de sufrir un golpe de calor sin que la persona sea plenamente consciente de ello”.

Desde el servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón se insiste en la importancia de adoptar medidas preventivas sencillas pero eficaces: mantener una hidratación constante priorizando el agua, moderar al máximo el consumo de alcohol, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, intentar utilizar ropa ligera y transpirable, hacer pausas para descansar y no ignorar síntomas como mareo o debilidad. “Disfrutar de la feria y cuidarse no son cosas incompatibles”, ya que, “con medidas básicas, se pueden evitar la mayoría de los problemas relacionados con el calor”, añade la especialista.

Alergias y Feria de abril

Con respecto a la elevada exposición ambiental de estos días, la especialista del Servicio de Alergología del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa María Ortega Camarero señala que, durante la Feria de Abril de 2026, nos encontramos en un periodo de alta concentración de pólenes, especialmente de olivo y gramíneas, lo que incrementa significativamente los síntomas en pacientes alérgicos”. A esta situación, se suman factores propios del recinto ferial, como “el polvo del albero y la presencia de epitelios de animales”.

Por ello, para la alergóloga, “es fundamental que las personas con alergia respiratoria, en especial con asma bronquial, mantengan su tratamiento de base, como los inhaladores, limiten la exposición en las horas de mayor polinización y utilicen medidas de protección como gafas de sol o mascarilla si presentan síntomas intensos”.

En el caso de alergias alimentarias, la experta recomienda extremar la precaución con alimentos sin etiquetado claro. “Es habitual, además, que en las casetas se sirvan alimentos a los que una parte de la población es alérgica, tales como frutos secos, mariscos y pescados, o huevo y leche en rebozados”, apunta María Ortega Camarero, quien incide en extremar precaución con “la contaminación cruzada en casetas, donde los espacios de la cocina son reducidos”.

“Es necesario llevar siempre medicación de rescate prescrita por su alergólogo, como la adrenalina autoinyectable en pacientes con alergia alimentaria grave, siendo lo más recomendable llevar dos autoinyectores e intentar mantenerlos a una temperatura adecuada entre 20 y 25 grados, protegida de la luz”, indica la especialista, al tiempo que concluye que, “con una adecuada planificación, es posible disfrutar de la feria minimizando riesgos para la salud”.