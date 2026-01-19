Última hora del accidente de tren en Adamuz, Córdoba: Se eleva la cifra de muertos

Según el último balance facilitado, las víctimas mortales alcanzan al menos la cifra de 39 fallecidos, siendo 73 los heridos; 24 de ellos graves

No dejan de llegar malas noticias de Adamuz (Córdoba), donde este pasado domingo por la tarde descarriló un tren de alta velocidad. Según el último balance -primera hora de la mañana de hoy lunes-, al menos son 39 las víctimas mortales y 73 los heridos; 24 de ellos graves.

Aún no se conocen las causas por las que varios vagones de un tren Iryo con destino a Madrid desde Málaga se ha salido de la vía, con un total de 300 viajeros. Un accidente en el que ha chocado con un Alvia que viajaba en sentido contrario y con un total de 184 personas en dirección a Huelva.

Un accidente "tremendamente extraño"

Varios vagones de este segundo convoy se han precipitado en ese momento por un talud de cuatro metros, lo que dificulta el acceso a los cuerpos de rescate según el consejero andaluz de Presidencia.

Óscar Puente, ministro de Transporte, calificó el accidente de “tremendamente extraño”, ya que ocurrió en un tramo de vía recto y renovado en mayo. La empresa italiana, por su parte, informó que el tren accidentado había pasado la última revisión hace cuatro días.

Experto en ADN y huellas para acelerar la identificación de las víctimas

Agentes del Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística de la Guardia Civil especializados en ADN y huellas se encuentran en la zona del accidente de ambos trenes con el fin de acelerar la identificación de las víctimas mortales.

Según detalla el instituto armado, entre los desplazados se encuentran expertos que ya participaron en idéntica misión durante la Dana. La Guardia Civil, en este momento, ya tiene más de 220 efectivos desplegados, entre ellos miembros de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), así como un helicóptero y varios drones.

Juanma Moreno resalta las dificultades del rescate

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llegaba al lugar del accidente en torno a las 1:30 horas de la madrugada, lamentándose que debido a las horas de la noche y la orografía iba a ser “muy difícil excarcelar” los cuerpos que podía haber en el interior de los vagones que habían caído por el terraplén.