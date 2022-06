El mercado de fichajes del sábado 4 de junio de 2022

Toda la actualidad del mercado de fichajes de este sábado 4 de junio de 2022

Todas las novedades del mercado de fichajes de este viernes 3 de junio de 2022. Altas, bajas, cesiones, renovaciones y reacciones de los protagonistas de un verano en el que el fútbol vuelve a ser noticia en las principales ligas europeas y en todo el mundo. LaLiga, Bundesliga, Premier, Serie A italiana...

El Arsenal piensa en Morata

Morata no tiene claro su futuro. Si nada cambia el delantero español empezará la pretemporada con el Atlético de Madrid. La Juve no está dispuesto a pasar un gran traspaso y el jugador no quiere estar en el Atleti. El Mirror apunta a que el Arsenal estaría pensando en hacerse con los servicios del delantero español después de hacerse oficial la marcha de Laccazette al Lyon. Morata podría volver a Londres.

Lewandowski: 40 millones de euros o nada

El Bayern Munich ha tasado a Robert Lewandowski en 40 millones de euros. Es el precio que le piden al FC Barcelona por dejarlo salir.

Ander Herrera rechaza al Athletic

En plena campaña electoral en el Athletic, el nombre de Ander Herrera ha sido vinculado al de algún candidato, algo que el propio jugador ha negado en en la COPE: "Tengo admiración, respeto y mucho cariño por el Athletic pero no voy en ninguna candidatura y seguiré en París el próximo año al 100%".