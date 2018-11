Mourinho le abre la puerta a dos centrales.

El entrenador portugués ya ha lanzado un mensaje a la cúpula del Manchester United con la necesidad de reforzarse en el mercado invernal de cara a subir el nivel de la actual plantilla para alcanzar los objetivos a final de temporada. Y para ello, muchas de sus ideas pasan por mejorar la línea defensiva, la cual está bastante en entredicho debido a los registros de goles en contra que acumulan los red devils. Sus dos principales objetivos son el belga Toby Alderweireld (Tottenham) y el eslovaco Milan Skriniar (Inter de Milán).

Por este motivo, los dos nominados para abandonar el barco en invierno son Eric Bailly y Marcos Rojo. El ex del Villarreal, que llegó a las filas del United en 2016 por un precio de 38M€, no ha cuajado en Old Trafford. Pese a ser una petición expresa del técnico luso a su llegada gracias a la gran temporada que había realizado en el club castellonense, el central costamarfileño ha sido uno de los olvidados desde principios de temporada, especialmente tras el encuentro ante el Newcastle en el que fue sustituido a los 19 minutos de partido. Desde entonces, no hay noticias de Bailly. Por su parte, Rojo tampoco ha recibido con muchas oportunidades. A comienzos de campaña sufrió una lesión en su rodilla que lo apartó de los terrenos de juego durante varios choques, pero tras su recuperación apenas ha contado para José Mourinho, a pesar de ser un futbolista que puede actuar tanto en la zona central de la zaga como en el lateral izquierdo.

Aún así, no son los dos únicos posibles descartes de Mourinho para este mercado de fichajes. El chileno Alexis Sánchez es otro de los transferibles viendo el nivel que ha mostrado sobre el césped del Teatro de los Sueños. Su sueldo (cerca de 30 millones de euros anuales) y su aportación (1 solo gol en lo que va de temporada) pesan demasiado. Sin embargo, el precio que pagaron al Arsenal (48M€ + el armenio Henrikh Mkhitaryan) es una de las pegas para dejarlo salir tan pronto.