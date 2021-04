La Eurocopa se viene para Sevilla y Clemente se indigna

Sevilla tiene todas las papeletas para acoger la Eurocopa. El estadio de La Cartuja, donde curiosamente el Athletic ha ganado y perdido este años dos finales, y mañana jugará una tercera, será designado, salvo sorpresa, este lunes como sede de la próxima Euro.



La UEFA dio unos días de plazo y avisó la pasada semana de que este lunes 19 de abril decidiría todas las sedes que faltaban. Después de que el Gobierno vasco no cediera y su lehendakari, Iñigo Urkullu, anunciara el lunes que no pensaba a rebajar las condiciones que impuso para que haya público en San Mamés durante la Eurocopa de junio, las opciones de que Bilbao se mantuviera como sede se reducían a que no hubiera alternativa. Y Sevilla no sólo lo es sino que ya tiene un acuerdo para facilitar a la UEFA sus condiciones.



Ayer mismo, inspectores de la UEFA acudieron al coliseo sevillano con el fin de comprobar que reunía las condiciones para acoger un evento de esta magnitud. Y, como señalábamos ayer, el lunes anunciarán con casi total seguridad que será la nueva sede para los partidos de España.

??? Inspectores de la @UEFA han comprobado hoy que el Estadio de La Cartuja reúne las condiciones para ser sede de la @Euro2020 en lugar de Bilbao



?? La @RFEF cree que 'con total seguridad' la UEFA anunciará el lunes que Sevilla es sede#PartidazoCOPE pic.twitter.com/iNSrGbkWvx — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 15, 2021

Aunque aún no sea oficial, esa decisión empieza a escocer en Bilbao, que ven cómo en unas partes de España se aceptan unas medidas y en otras no. "Si Euskadi determina que montar el Europeo en Bilbao es muy peligrosoporque económicamente es una buena postura", aseguraba el exseleccionador españolen Radio Marca. "Cuando venga otro rebrote... ¿Para qué queremos dinero si vamos al cementerio?", indicaba el técnico de Barakaldo."Lamentaré mucho que no veamos a la Selección en Bilbao, porque me hubiera gustado. Pero si el gobierno vasco determina que no deberían hacerlo, pues me parece bien. Si es fuera de España me parece bien, pero, por haber hecho una chapuza'", reiteraba Javier Clemente.