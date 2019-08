Miranda finalmente podría acabar en el Marsella

Entre la lista de candidatos del Betis para ocupar el carril izquierdo de la retaguardia se encontraba el nombre de Juan Miranda. El jugador del FC Barcelona, tras la reciente incorporación de Junior Firpo, no tiene sitio en la propuesta de Valverde y desde la ciudad condal insisten en buscarle acomodo esta temporada y lograr así que se reincorpore la siguiente más curtido y experimentado.

Muchos clubes son los que llamaron a la puerta del internacional sub 19 tras conquistar este verano con el Europeo con el combinado nacional. Quien lo hizo con más insistencia fue la Juventus, una oferta que no terminaba de convencer a la dirección deportiva, puesto que los italianos aspirar a hacerse con la propiedad del lateral y Zubizarreta no quiere desprenderse de él.

Es por ello que el Olympique de Marsella se ha beneficiado de la coyuntura para acordar la presumible cesión del futbolista, quien estaría a las órdenes de un entrenador de reconocido prestigio como Villas-Boas y tendría una mayor importancia en la plantilla; y es que Jordan Amavi es el único jugador que actualmente desempeña ese puesto en la plantilla.

A pesar de que Miranda contara con poco protagonismo la pasada temporada, ya que apenas disputó cuatro encuentros, en el Barcelona son conscientes del enorme potencial que atesora y pretender mantener el contrato que le vincula al club blaugrana hasta el 2021.

El Barcelona tasó al joven lateral izquierdo en 15 millones y una opción de recompra de 25, unas exigencias demasiado elevadas para el interés que presentaba el Betis por un jugador que inició su andadura en las categorías de fútbol base del conjunto verdiblanco.

Mientras tanto, desde Heliópolis insisten por la figura de Álex Moreno, por el que podría avanzarse un acuerdo con el Rayo Vallecano por la cantidad de 7 millones fijos más 2-3 en variables.