Zas justifica la venta de Edu Expósito con Róber Pier, al que da por perdido

Zas justifica la venta de Edu Expósito con Róber Pier, al que da por perdido

El presidente del RC Deportivo, Paco Zas, ha justificado la venta de Edu Expósito, uno de los jugadores con más proyección de los que integraron la plantilla la temporada pasada, para que no se repitiera un caso como el de Róber Pier, cedido en los últimos años al Levante y que puede salir otra vez a préstamo y acabar su contrato.



"Con Edu no podíamos arriesgarnos a que nos sucediera lo de Róber, un jugador que se va cedido, está tres años gratis en otro equipo, acaba contrato y se va posiblemente gratis. El Dépor no podía arriesgarse a otro caso Róber", indicó a los periodistas en la Ciudad Deportiva de Abegondo.



Respecto a la venta de Quique González al Eibar por la cláusula de liberación de su contrato para irse a uno de superior categoría consideró que es "un buen acuerdo" y es un "traspaso importante" con opciones de beneficiarse en "un futuro" si el conjunto vasco le vende.



Zas destacó la "intensidad" que está aplicando el nuevo entrenador del Deportivo, Juan Antonio Albacete Anquela, que tiene "a los jugadores enchufados al cien por cien" y que "no se casa con nadie".