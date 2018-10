El Écija, con los pies en la tierra

El Écija festejó por todo lo alto su primera victoria de la temporada. El conjunto azulino había hecho méritos para haber estrenado ya su casillero de victorias, aunque ésta no llegó hasta el pasado domingo frente al Betis Deportivo (3-2), uno de los favoritos al ascenso.

David Páez, entrenador ecijano, quiso poner mesura ante el posible exceso de euforia que se pueda levantar. "La gente sólo va a mirar los resultados. Ni cuando ganamos somos muy buenos y cuando perdemos, no. Somos los mismos y hacemos el mismo trabajo. En los otros partidos hicimos muchas ocasiones y esta vez tuvimos el acierto que entra y otros días, pues no entra. Hay que dar la enhorabuena a todo el equipo", manifestó el preparador gallego, que mostró de nuevo su disconformidad con la actuación arbitral: "Las dos primeras jornadas hablé de los árbitros. No vuelvo a hablar. Cada uno que juzgue con sus propios ojos. Lo único que digo es que nos ponen el listón muy alto. No es normal que en seis jornadas nos piten un total de cuatro penaltis".

Páez añadió que se "ha conseguido una victoria muy importante y hay que disfrutar de ella, pero hay que pensar ya en el próximo rival, el Conil".

En el aspecto negativo hay que señalar que Marenyà se marchó lesionado. "Está arrastrando unas molestias", señaló, desveló un serio contratiempo para el cántabro Jaime Isuardi: "La victoria se la dedico. Tiene una lesión bastante fastidiosa, tiene una rotura de menisco".