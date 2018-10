Las mejores imágenes del fin de semana en el Fútbol Sevillano

No te pierdas en nuestra galería las mejores imágenes del pasado fin de semana en el fútbol sevillano. Como es costumbre, dos días llenas de emoción, goles e intensidad con resultados destacados como la victoria del Coria ante el Sevilla C, el triunfo 'in extremis' del Antoniano en el Felipe del Valle, los vibrantes encuentros de juveniles...