Ranchero-Panadero, sociedad ilimitada

Fallos puntuales o periodos de tiempo en los que desconecta le están pasando factura a una irregular Lebrijana que está a dos puntos del descenso. Sin ir más lejos, tras un gran primer tiempo frente al Puente Genil en la jornada disputada el pasado jueves, un error en la marca propició el empate pontanés en la segunda mitad, encuentro en el que se puso de manifiesto la nueva sociedad de la Balompédica: Ranchero-Panadero, que compartieron delantera.

"Le he dicho que le voy a hacer internacional", bromea el primero sobre su compañero. La Lebrijana ha vuelto a demostrar su talento para detectar gol. Si en temporadas anteriores ya brillaron delanteros como Chuma, Javi Forján o Chico, éste ya contrastado, pero cuyo rendimiento en el club del Bajo Guadalquivir fue superlativo, este verano volvió a cazar otro '9', Panadero, que suma seis goles en doce partidos, cuatro de ellos fruto de asistencias de Ranchero.

"Es muy listo y sabe aprovechar los centros. Tiene lo que los buenos delanteros tienen, aprovecha sus ocasiones. Se deja aconsejar en los entrenamientos, en los partidos, es joven y ojalá le llegue su oportunidad. Le repito que no venga a recibir, que se quede en el área. Pasa por una buena racha y tiene que aprovecharla", declaró el ex del Algeciras y el Sevilla C, que recibe también los halagos del ubriqueño: "Estoy encantado de jugar a su lado. Es verdad que con los buenos futbolistas es fácil entenderse, y Ranchero lo es. Me da muchos balones y estoy muy contento de tenerlo a mi lado. Es eléctrico, y cuando regatea ya sé por donde puede ir y me posiciono. Me está sabiendo entender", declaró el delantero, de 20 años, autor de seis goles, que tampoco se olvida de otro compañero de vanguardia: "Roberto anda tocado ahora, pero es otro que aporta mucho arriba. Es diferente a mí, nos da mucho".

Respecto a la marcha del equipo, Ranchero señaló que "es difícil de explicar, pero tenemos 10' o 15' que nos cuestan los partidos". Al respecto, Panadero indicó que: "Alternamos grandes momentos de juego con otros en los que nos desconectamos".