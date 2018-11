El 'pichichi' Plusco se gana un sitio en el Utrera

Ensalzaba Jesús Galván, entrenador del Utrera, el potencial de su plantilla a la conclusión del último encuentro ante Los Barrios, en el que los utreranos golearon por 3-0 a un equipo que no había caído en los anteriores ocho encuentros, un partido en el que acabó siendo protagonista uno de los fichajes veraniegos que llegó sin hacer mucho ruido: José Manuel Román Jiménez 'Plusco'.

El atacante cañamero ha aprovechado la oportunidad que el técnico le ha brindado por la sanción de Carreño, ya de vuelta, para erigirse en el máximo realizador del Utrera. "Me gustaría haber tenido más minutos, pero, como dice el míster, la plantilla es amplia, y la verdad es que quien salga lo hace bien", declaró Plusco, autor de cuatro goles en estos dos partidos, ante Cádiz B y Los Barrios, logrando un 'hat-trick' frente a los gualdiverdes en el último envite y sumando un total de seis dianas, una más que su compañero Sergio Navarro.

"El míster me puso de delantero centro ante el Cádiz B, marqué y me ha dado continuidad. Espero seguir jugando, pero la competencia es grande. Yo siempre he sido delantero, pero, cuando llegué a San José, mi entrenador (Garzón) me reubicó en la banda", declaró el ex de la Lebrijana, su primera salida lejos del cuadro azulino, donde destacó en juveniles (tras su paso por la cantera del Betis) y sénior. "Debería haberme ido antes, pero la realidad es que me costó salir. Me llegaron ofertas de Tercera otros años, aunque aposté por continuar en mi casa; estaba cómodo", declaró Plusco, encantado de su apuesta por el Utrera el pasado verano: "Cuando me llegó la oferta, no me lo pensé. Sabía que estaban haciendo un gran equipo y que este año querían hacer algo importante. Además, también llamaron a mi amigo Kiki, y no lo dudamos".

El artillero mostró su satisfacción también por el juego del equipo. "Al míster le gusta que movamos el balón, pero también es práctico", dijo, centrado en el Écija, rival mañana: "Está hecho para estar arriba".