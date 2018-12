Resumen de la jornada 17 de los equipos andaluces en Tercera

Ceuta 1-0 Coria: El oficio ceutí les deja sin puntos

El Coria cayó en el Alfonso Murube ante un Ceuta que supo tirar de oficio para amarrar el partido.

En líneas generales, fue un duelo muy equilibrado donde Alejandro Ceballos optó por dejar en el banquillo a Espada y Chacón, sus dos máximos goleadores, para alinear a Pavón como falso nueve, con Gonzalo escoltándole desde la mediapunta. No obstante, el resultado no fue el esperado, ya que el Coria no tuvo la pegada necesaria para equilibrar la contienda ante un rival con muchos recursos.

El partido comenzó muy reñido, con un Chakir muy activo, que puso en muchos apuros a la defensa amarilla, aunque las ocasiones no fueron demasiado claras. Tras varios acercamientos del ayer lateral izquierdo ceutí, Pedro Jiménez, en el 11', probó fortuna con un centro chut que se marchó desviado, mientras que en el 14', Iván repelió un peligroso disparo de Chapi, uno de los mejores del Coria en la tarde de ayer.

El partido cambiaría en el minuto 21, cuando Isco derribó dentro del área a Chico Díaz. El árbitro señaló pena máxima y Prieto transformó el penalti para poner tierra de por medio en el marcador. Poco después, Feito tuvo el empate con una falta que se marchó arriba, pero era el Ceuta el que rondaba con más asiduidad la portería visitante e incluso vio como el árbitro le anulaba un tanto a Reina por fuera de juego.

Tras la reanudación, después de un periodo en el que siguió la tónica del primer tiempo, Ceballos dio entrada a Espada, primero, y a Chacón, en el tramo final, en busca de más presencia ofensiva, pero los cambios no fueron satisfactorios. El Ceuta controló el partido con cierta comodidad, sin que el Coria tuviese la profundidad y precisión necesarias para poner a prueba al meta Iván, lo cual trajo como consecuencia una nueva derrota para un conjunto que ya necesita una reacción urgente.

Ceuta: Iván (1), Segura (1), Chakir (2), Jaime (1), Víctor (1), Borja Romero (1), Prieto (2), (Sufian 73') (1), Reina (1), Chico (2) (David Camps 41') (1), David Castro (1) e Ismael (2) (Willy 86') (1).

Coria: Isco (1), Mario (1), David Feito (1), Serrano (1) (Iván Martín 64') (1), Jony (1), Pedro Jiménez (1) (Chacón 71') (1), Pavón (1), Chapi (2), Palacios (1) (Espada 59') (1), Gonzalo (1) y Migue Sánchez (1).

Árbitro: Roldán Gómez, gaditano. Amonestó a los locales Víctor y Borja Romero; y a los visitantes Isco, Espada e Iván Martín.

Goles: 1-0 (24') Prieto (p.)

Incidencias: Unas 500 personas presenciaron el encuentro en el Alfonso Murube de Ceuta.

Cádiz B 3-0 Lebrijana: Partido para olvidar de la Lebrijana

La Lebrijana cayó goleada ante el Cádiz B en un partido sin mucha historia en el que el conjunto local impuso su ley desde el primero al último minuto. El cuadro sevillano decepcionó en El Rosal, el escenario de un choque en el que el filial amarillo tuvo suficiente con la inspiración de Seth Vega, bigoleador, y de Jordi Tur, que marcó un gran gol.

Al equipo cadista se le vio muy cómodo con su habitual once salvo la entrada de Leomar en lugar del sancionado Javi Navarro. El partidazo de Moi, que llevó en volandas a sus compañeros, marcó el buen momento de los amarillos. Además de los dos tantos, el Cádiz B pudo ampliar la cuenta en la segunda mitad con ocasiones para Peter, Seth Vega, Sergio y un despeje de la Lebrijana que casi acaba en autogol. El que finalmente sí lo logró fue Jordi Tur al ajustar desde el borde del área un lanzamiento con rosca. La Lebrijana trató de oponer resistencia en la zona ancha, poblada de jugadores, pero le costó robar el esférico y montar ataques que sorprendieran a la zaga local. De hecho, los acercamientos de los albicelestes se limitaron a lanzamientos lejanos y sin apenas peligro. Además, su juego se fue apagando tras la llegada del primer gol y aún más después del segundo.

A pesar de la entrada en el descanso de Ranchero por Copero, tras el paso por los vestuarios los espectadores siguieron ajustándose al mismo guion. El Cádiz B mandaba y marcaba su ritmo dejando atenazado a un adversario que encontró algo de inspiración ofensiva cuando Lúa accedió al rectángulo de juego. El pequeñito atacante dio guerra a la defensa cadista y probó los reflejos de Cristian Arco en sendos tiros muy intencionados. Sin embargo, el tercer tanto amarillo, una obra de arte de Jordi Tur desde fuera del área, cerró cualquier posibilidad de remontada de la Lebrijana, que quedó a la espera de nueve minutos más la prolongación para dar por cerrado un mal partido en una mañana para olvidar que le deja en una situación fea e incómoda a efectos clasificatorios.

De esta forma, el cuadro albiceleste, cuyo objetivo en el inicio de temporada era repetir el gran curso anterior en el que peleó hasta el final por los puestos de 'play off', entra en puestos de descenso tras encadenar su segunda derrota consecutiva y lograr un solo triunfo en los últimos siete partidos. Por si fuera poco, la Lebrijana acumula dos partidos sin ver portería.

Cádiz B: Cristian Arco (1), Moi (3), Saturday (2), Cubero (2), Braganza (2), Sergio (2) (Javi Pérez 81') (s.c.), Duarte (2), Leomar (1) (David Toro 69') (1), Peter (2), Jordi Tur (2) y Seth Vega (2) (Pekes 84') (s.c.).

Lebrijana: Manu (1), Juanma (1), Iván Álvarez (1), Juande (1), Sánchez (1), Robe (1), Copero (0) (Ranchero 46') (1), Panadero (1), José Carlos (1), Sosa (1) (Álex Sánchez 86') (s.c) y Roberto (1) (Lúa 65').

Árbitro: Ahmed Amgait, ceutí. Amonestó a los locales Moi y Pekes, y a los visitantes Robe, Juanma, José Mari y Lúa.

Goles: 1-0 (21') Seth; 2-0 (36') Seth; 3-0 (81') Jordi Tur.

Incidencias: Unos 150 espectadores en el campo 4 de las instalaciones de El Rosal.

Betis Deportivo 1-1 Córdoba B: Raúl rescata un punto 'in extremis'

Un cabezazo del juvenil Raúl en las postrimerías del envite le otorgó un valioso y merecido empate al Betis Deportivo ante un Córdoba B que demostró por qué ha liderato el Grupo X durante muchas semanas.

En el arranque, la intensa presión califal ahogó la salida del cuadro verdiblanco, que encomendó la tarea de superar esa primera línea al debutante como titular Paul, que sufrió en alguna entrega. Así, tanto Chuma, con un disparo lejano que le botó a Carlos Marín, como Trabazo, que remató fuera un centro de Carracedo, avisaron al Betis Deportivo de la dificultad del duelo. Poco a poco, y especialmente al superar dicha presión, los de José Juan Romero se hicieron con el control del partido. En el 14', Rodrigo, tras una rápida transición liderada por Abreu, protagonizó la primera llegada verdiblanca con un chut desde la frontal. Fue la única ocasión reseñable de un Betis Deportivo espeso y continuamente parado en faltas por un duro, dentro de lo permitido por el reglamento, filial blanquiverde, que en el 33' disfrutó de la mejor opción de gol del primer acto en una pérdida de balón de Paul. El costamarfileño, dentro del área, le entregó una pelota a Chuma, que, tras aceptar el regalo, dejó solo a Carracedo en el mano a mano, pero se topó con un gran Carlos Marín. Al poco de la reanudación y después de pedir los locales un penalti por agarrón de Chuma sobre Diego, llegaría la acción del 0-1 (55'). En una segunda jugada tras córner, un mal despeje de Edgar acabaría en los pies de Chuma, que, sin dejarla caer, batió con calidad a Marín. El gol trajo consigo un doble cambio que sería clave para el filial bético: Raúl y Altamirano al campo. Tras unos minutos noqueado, el Betis Deportivo despertó de la mano de la verticalidad del rápido extremo, que percutió una y otra vez por la izquierda hasta que en el 91' encontró la cabeza del juvenil Raúl García.

Betis Deportivo: Carlos Marín (1), Tellado (2) (Trápaga 89') (s.c.), Julio Alonso (1), Edgar (0), Diego (2), Paul (1), Robert (1), Kaptoum (1) (Raúl 60') (2), Nieto (2), Rodrigo (1) (Altamirano 60') (3) y Abreu (2).

Córdoba B: Llamas (1), Jordi Méndez (1), Fran Ávila (1), Abraham (1), Arnau Vega (1), Moyano (2), Carracedo (2) (Marco Rosa 82') (s.c.), Trabazo (2), Chuma (2), Miguel Ángel (1) (Armengol 74') (1) y Andrés (1).

Árbitro: Montoro Garrido, jienense. Amonestó a los locales Edgar y Altamirano; así como a los visitantes Fran Ávila, Moyano, Trabazo y Andrés.

Goles: 0-1 (55') Chuma; 1-1 (91') Raúl.

Incidencias: Unas 300 personas vieron el partido en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Sevilla C 0-1 Utrera: Un error vuelve a ser funesto

Sin mirar la tabla, cualquiera diría que se trataba de dos conjuntos parejos en ella. Sevilla C y Utrera ofrecieron un derbi no demasiado vistoso, pero sí tremendamente igualado que cayó, sin embargo, de lado visitante. Y es que, en fútbol, las inercias también suman, y amén de la diferencia de calidad, ambos equipos se encuentran en momentos diametralmente opuestos. Los nervionenses enlazan su quinta derrota seguida y siguen en descenso, a cinco puntos de la salvación, mientras que los utreranos pasan a ser líderes en solitario tras el empate del Córdoba B ante el filial del Betis.

No se dejaron intimidar por ello los jóvenes pupilos de Paco García, que salieron valientes y completaron un buen primer tiempo en el que ejercieron una efectiva presión para dominar y tener el balón, aunque no conseguían llegar con claridad a los dominios de Ayala. Una falta de mordiente que sería, a la postre, determinante, pues el Utrera no le perdió nunca la cara al encuentro y 'mato' en el epílogo, al aprovechar el ex sevillista Carreño un fallo de la zaga local.

Sevilla C: Adri (2), Juan Delgado (2), Carmona (3), Mario Espinar (2), David Rodríguez (2), Holgado (1), José Espinar (3), David García (2) (Luis Vacas 87') (0), Eloy (3), Pepe Calderón (2) (Simo 81') (0) y Ryan (2) (Pliego 86') (0).

Utrera: Ayala (2), Sergio Ortiz (2), Cachana (2), Álex del Río (3), Toni (2), Barranco (1) (Carreño 61') (2), Titi (s.c.) (Juanjo 11') (2), Jairo (3), Sergio Navarro (2), Plusco (1) y Pablo Haro (2) (Domingo 83) (1).

Árbitro: Durán García (malagueño). Expulsó al sevillista Holgado por doble amarilla (89'). Además, amonestó a Ryan, José Espinar, David Rodríguez y Luis Vacas, y a los visitantes Juanjo, Barranco, Toni y Sergio Navarro.

Gol: 0-1 (87') Carreño.

Los Barrios 2-0 Cabecense: No encuentra la vía de la salvación

El Cabecense volvió a las andadas y cayó en el San Rafael de Los Barrios en un partido donde apenas hubo lecturas positivas para los de Chesco Garramiola.

El dominio fue totalmente local que, de hecho, salieron muy fuertes, buscando la portería de Iván Casas desde el inicio. Nada más comenzar, Almenara, de tiro cruzado, pudo inaugurar el marcador, a lo que rápidamente respondió Francis con otro disparo que se marchó por encima del larguero, en el que fue el único acercamiento del Cabecense en la primera mitad. Despúes, Forján, por dos ocasiones y Goma estuvieron muy cerca de adelantar al cuadro barreño, que acabaría la primera mitad, con mucho control, pero sin excesivo peligro.

Tras la reanudación, llegó el primer mazazo para los rojinegros. Primero avisó Forján con un cabezazo que sacaron entre Iván Casas y Alberto, pero acto seguido llegó lo inevitable, cuando el propio Forján empujó a las redes un rechace de Casas tras un disparo de Alan.

El tanto dejó tocado al Cabecense, que, poco después, pudo encajar el 2-0 a través del omnipresente Forján. Sin embargo, con mucho ímpetu, se fue rehaciendo, hasta el punto de que Pulet tuvo muy cerca el 1-1, aprovechando un fallo defensivo de Los Barrios, pero su disparo se fue fuera por poco. Espoleados por esa acción, los de Chesco se vinieron arriba, pero, justo en su mejor momento, Alan culminó con exito una buena contra, lo que sentenció un partido que acentúa la crisis del conjunto rojinegro.

Los Barrios: David Zamora (1), Gonzalo Almenara (2), Álex Vázquez (1), Borrego (1), Bonaque (1), Juanma (1), Biri (2), (Álex Guti 75') (1), Mario Pérez (1), Goma (2), (Dani Hedrera, 66') (1), Forján (3), (Manzano 83') (s.c.) y Alan (3).

Cabecense: Iván Casas (2), Javi Salas (0), Cristian Toro (0), Alberto (0), (Juanan 74') (1), Bucarat (1), Schuster (1), Pulet (1), (Manu 87') (s.c.), Juan Guerra (0), Pepelu (0), Burrita (0) (Dani 82') (s.c.) y Francis (0).

Árbitro: Gutiérrez Pérez, malagueño. Amonestó a los locales Juanma y Borrego; y al visitante Burrita.

Goles: 1-0 (51') Forján; 2-0 (79') Alan.

Incidencias: Unas 400 personas vieron el partido en el estadio San Rafael de Los Barrios.

Écija 0-0 Arcos: Partido gris que lo deja en la misma situación

El Écija no pudo pasar del empate ante el Arcos, manteniendo una semana más el gafe en casa, así como la plaza de descenso.

Fue un partido muy igualado, donde las ocasiones escasearon. Pese al dominio local, los astigitanos generaron poco peligro, al igual que su rival. Isuardi y Juan Delgado, en la primera parte; y Ocaña, en la segunda, tuvieron las más claras, pero el marcador no se movió.

Écija: Fernando (2), Manu Martínez (1), Ocaña (3), Cote (1), Galiano (1), Marrufo (2), Migue (1), Borja (1) (Carlos Fraile 86') (s.c.), Juan Delgado (1), Isuardi (1) (Saam 66') (1) y Luisito (1) (Joselu 72') (1).

Arcos: Isi (3), Álvaro (1), José Antonio (1), Nico (2), Molina (1), Bugatto (2), Álvaro González (1) (Javi 70') (1), Maqui (1), Giraldez (1), Cava (1), Borja (1).

Árbitro: Vázquez Hidalgo, onubense. Amonestó a los locales Cote y Migue; y a los visitantes Bugatto, Borja y Álvaro Gonzalez.

Incidencias: 900 personas.

Gerena 0-3 San Roque Lepe: Resucita a su rival en un pésimo primer periodo

Partido para olvidar el del Gerena ante un San Roque al que le bastó la primera mitad para ganar cuatro jornadas después. Los rojinegros no supieron nadar a contracorriente en un choque que se torció en el 3' con el gol de Sergio Rodríguez. En el 18', Pablo Ganet aprovechó un mal rechace de la defensa para poner el 2-0, mientras que en el 38' Camacho, al empalmar un centro de Nico, sentenciaría un duelo donde los rojinegros apenas crearon peligro.

Gerena: Marco (1), Valencia (1) (Manolete 46') (1), Juanma (1), Sebas (1), Checa (1), Ernesto (1), José Luis (1) (Gordo 56') (1), Barrio (1) (Jesús Vega 76') (s.c.), Rioja (1), Tete (1) y Gázquez (1).

San Roque Lepe: Nico (1), Fran Lepe (2), Manny (2), Fatah (2) (Manu Fidalgo 73') (s.c.), Cerpa (2), Nico Gaitán (2), Ekedo (2), Pablo Ganet (3), Sergio Rodríguez (3) (Moha 63') (1), Camacho (3) (Malick 84') (s.c.) y Miguelito (2).

Árbitro: Díaz Lorente, gaditano. Amonestó a los locales Rioja y Ernesto; y a los visitantes Fatah, Camacho y Miguelito

Goles: 0-1 (3') Sergio Rodríguez; 0-2 (18') Pablo Ganet; 0-3 (38') Camacho.

Incidencias: Unas 160 personas vieron el partido en el José Juan Romero de Gerena.