Resumen de los equipos sevillanos en Tercera División en la jornada 20

Arcos 0-4 Utrera: Goliat no se dejó sorprender

El líder, un Utrera intratable, que continuará como líder, dominó prácticamente de principio a fin frente a un Arcos que acudió a la cita muy mermado. Los locales acusaron el cansancio físico y psíquico, ya que están pasando por una etapa institucional muy inestable y, por otro lado, contaban con seis bajas de jugadores, casi todos ellos titulares.

El partido se presentaba como un enfrentamiento entre David y Goliat, un panorama que se constató desde el primer minuto. Ya en el 4', Sergio Ortiz probó un tiro potente desde fuera del área obligando a Isi a hacer muy buenas intervenciones en este partido. Tras un inicio intenso por parte del Utrera, el Arcos seguía en pie y respondía por medio de Javi Rodríguez, aunque el cuadro visitante comenzó a hacer mucho daño. Plusco avisó en el 12', con un trallazo que obligó a Isi a intervenir de nuevo metiendo la mano para desviar el balón a córner. Sin embargo, el 0-1 no tardó en llegar. En el 24', un disparo de Javi Medina que no pudo atrapar Isi, le cayó a escasos metros a Carreño, que abrió el marcador.

Además del gol en contra, el panorama se ensombreció aún más para el Arcos con la lesión de Giráldez. Y en el 42', Sergio Navarro entró solo al área ante las facilidades que ofrecía la zaga arcense, y batió de un disparo a Isi en el palo corto (0-2). El partido quedó senteciado al minuto de la reanudación, con el 0-3 de Sergio Navarro (46') de un gran lanzamiento. Javi Medina cerró el marcador.



Arcos: Isi (2), Álvaro Ramírez (1), Nico Canavessio (1), Molina (1), Ocaña (1), Benítez (1), Maqui (1) (Andrés Diaz 8') (1), Javi Rodríguez (1), Sergio Jiménez (1) (Roberto Ganbín 76') (1), José Antonio (1) y Giráldez (1) (Rafita 33') (1).

Utrera: Ayala (1), Sergio Ortiz (1), Titi (2), Esteban (2), Toni (1), Álex Del Río (2), Jairo Caballero (1) (Juanjo 72') (1), Javi Medina (2), Sergio Navarro (3), Plusco (2) (Pablo Haro 76') (1) y Carreño (2) (Quini Carmona 67') (1).

Árbitro: Rodriguez Caparrós (Granadino). Amarilla al local Canavessio.

Goles: 0-1 (25') Carreño; 0-2 (42') Sergio Navarro; 0-3 (46') Sergio Navarro; 0-4 (72') Javi Medina.

Incidencias: 300 espectadores.

Coria 1-1 Conil: Un punto que le sirve para salir del descenso

El Coria mereció por fútbol y ocasiones el triunfo, pero el punto sumado frente al Conil le sirve, tras la derrota 'in extremis' del Écija, para salir del descenso, pero igualado a puntos con los ecijanos. Empataron los ribereños en el 35' en una jugada de tiralíneas. Centro de Pavón y Pedro Chacón remachó en boca de gol para poner el 1-1. En el segundo tiempo el Coria arrinconó al Conil, pero no tuvo premio.

Coria: Cepeda (1), Mario Begines (2), David Feito (1), Jony (1), Maristany (1), Pedro Jiménez (1), Dani Romero (2), Espada (1), Gonzalo (1), Pavón (1), Raúl Vega (1), Pedro Chacón (2), Keita Junior (1) y Migue Sánchez (1).

Conil: Gallego (1), Heredia (1), Mario (1), Rubén (1), Cortijo (1), Pablo (1), Juanca (1), Bonomo (1), Mejías (1), Javi Navarro (2), Ponce (1), José Mari (1), Cuenca (1) y Álex Expósito (1).

Árbitro: Cantón Martos (Almeriense). Amonestó a los locales Gonzalo y David Feito; y a los visitantes Javi Navarro, Cortijo, Gallego, Bonomo, Mario, Cuenca, Expulsó por doble amarilla a los conileños Rubén y Cortijo, ambos en el 92', y a Pablo, con roja directa, una vez acabado la cita.

Goles: 0-1 (23') David Feito, en propia puerta; 1-1 (35') Chacón.

500 espectadores.



Lebrijana 1-0 Gerena: Intención y determinación



La Lebrijana logró, por primera vez en la temporada, dos victorias consecutivas, seis puntos que le permiten tomar oxígeno de cara a la recta final de año. El Gerena, por su parte, con la cuarta derrota en sus últimos cinco partidos y a un punto del descenso, tendrá una final el miércoles ante el Guadalcacín.



El guion del partido fue el esperado. La Lebrijana, sabedor del gusto del Gerena por sacar el balón jugado, aguardó su oportunidad. No comenzó con una presión adelantada ni asfixiante. No le hizo falta, ya que el Gerena tocaba fluido atrás, con Tore como director de orquesta, pero la distancia con sus hombres de vanguardia era grande y no había continuidad, por lo que en el momento en el que la Balompédica apretara, crearía mucho peligro a los visitantes. Y así fue...



Panadero perdonó en el 14' y, posteriormente, llegaron las ocasiones de Juan Benítez, con un chut en la frontal que dio en Mario; Marco, a bote pronto, despejó el zurdazo de Lúa y en el 40', gran acción de Robe, que cedió a Panadero, pero Montaño se cruzó a tiempo. Fue la antesala del 1-0, ya que en el mismo minuto, gran triangulación entre Sánchez, que abrió a Ranchero, cuya asistencia la materializó Lúa. Luego, Panadero dio en el palo (42') y perdonó en el 45'.



El panorama no cambió en el segundo tiempo. Así, en el 50', Juan Benítez envió a Lúa un balón a la espalda de la zaga; el coronileño asistió a Ranchero, pero Marco se adelantó. El Gerena las tuvo en acciones aisladas, primero, con un chut de Valencia desde 40 metros, y Juanjo, solo, envió fuera tras una serie de rechaces. José Carlos perdonó la sentencia en el 72' y Gázquez, ya en el 93', tuvo el 1-1, pero envió fuera.

Lebrijana: Iván Ares (2), Juanma (2), Sánchez (2), Juande (3), Iván Álvarez (2), Robe (3), Lúa (2) (Benítez 81') (1), Sosa (3), Panadero (2) (Raúl Cabrera 90') (s.c.), Juan Benítez (2) (José Carlos 68') (2) y Ranchero (2).

Gerena: Marco (2), Manolete (1), Juanjo (1), Valencia (1), Tore (3), Relaño (1) (Gordo 85') (s.c.), Jesús Vega (1), Montaño (1), Gabi (1) (Gázquez 64') (1), Mario (1) (Barrio 56') (1) y Teté (1).

Árbitro: Baena Acal (Gaditano). Amonestó al local Iván Álvarez; y a los visitantes Jesús Vega, Relaño y Valencia.

Gol: 1-0 (40') Lúa.

Incidencias: 500 espectadores.

Xerez Deportivo 2-1 Écija: Se le escapó el punto en el 91'

El Xerez se hizo con la victoria en Chapín frente al Écija en un partido tremendamente igualado y que pudo decantarse de cualquiera de los dos lados. Un último empujón xerecista y una genialidad de Heredia de falta directa permitieron que los tres puntos se quedasen en Jerez de la Frontera.

Con esta derrota, los azulinos entran de nuevo en puestos de descenso, pero igualados a puntos con el Coria. El anfitrión comenzó mandando en el partido, obteniendo su recompensa en el 12'. Una gran internada de Jojo, que con dos recortes a los defensores contrarios, dejó solo a Casares, que solo tuvo que empujarla al fondo de las mallas. El encuentro entró en una fase de tranquilidad por lado local que, aún dominando los tiempos y el esférico, no conseguía crear ocasiones de especial peligro. Esto lo aprovechó el Écija para dar un paso adelante. Juan Delgado casi le da un susto a Flere y en el 39' Isuardi llevó la alegría a los suyos: el santanderino, en una falta cerca del pico derecho del área, vio un hueco en la parte exterior de la barrera, que estaba mal colocada, y conseguía el 1-1.



Xerez Deportivo: Flere (2), Padilla (1) (Regino 91') (1), Adri Rodríguez (1), Rojas (3), Marcelo (2), Jorge Herrero (2) (Heredia 64') (2), Rodri (3), Álex Colorado (1) (Javi Tamayo 79') (2), Jojo (1), Casares (2) y Adrián Gallardo (3). Écija: Fernando (1), Sedeño (3), Ocaña (2), Manu Martínez (2), Marrufo (2), Borja García (1), Saam (2), Migue (3), Juan Delgado (2) (Joselu 74') (3), Isuardi (1) (Yepes 87') (1) y Luisito (2) (Santi Luque 65') (3). Árbitro: Ramos Ramos. (Cordobés). Amarilla al local Adrián Gallardo; y a los visitantes Isuardi y Ocaña. Goles: 1-0 (12') Casares; 1-1 (39') Isuardi; 2-1 (91') Heredia Incidencias: 1.621 espectadores en Chapín.

Cabecense 2-1 Sevilla C: Da vida a un rival directo

El Sevilla C volvió a la senda de la derrota tras un duelo en el que se dejó remontar tras el descanso, lo que da aire a un Cabecense que no ganaba desde hace cuatro jornadas.



Cabecense: Iván Casas (0), Galán (2), Francis (2), Javi Salas (2) (Dani 87') (2), Cristian Toro (2), Schuster (2), Kisko (3) (Alberto 88') (1) Dani (2), Juan Guerra (2), Pepelu (2) (Valverde 89') (s.c.) Lolo (2) y Juanan (3). Sevilla C: Adrián (1), Núñez (2), Luis Holgado (2) (Luis García 75') (1), Carmona (2), Mario Espinar (1), José Espinar (2), David García (1) (Eloy 75') (1), David Rodríguez (1), Ryan (1) (Simo 63') (2), Luis Vacas (2) y Pliego (2). Árbitro: Sevillano Martín, gaditano. Amonestó a los locales Kisko, Cristian Toro, Pepelu, Javi Salas, Schuster, Juanan, Lolo e Iván Casas; y a los visitantes Luis Holgado, David García, José Espinar y Pliego. Goles: 0-1 (9') Pliego; 1-1 (63') Kisko; 2-1 (66') Pepelu. Incidencias: Unas 300 personas en el Carlos Marchena de Las Cabezas de San Juan. Comenzaron bien los sevillistas, aprovechando Pliego, en el 9', una mala salida de Iván Casas para adelantarse. Tras una primera parte intensa, donde los locales no encontraron la forma de hincar el diente a los de Paco Peña, la segunda mitad cambió las tornas. Los rojinegros encontraron mucha profundidad por las bandas, lo que dio pie a una remontada, culminada en apenas tres minutos, cuando Kisko, de gol olímpico; y Pepelu, tras un centro lateral, establecieron la ventaja local. El segundo tiempo comenzó con un Xerez más activo en ataque que buscaba resarcirse del mal sabor de boca del final del primer tiempo. Masegosa cambio el dibujo, lo que derivó en más llegadas por parte azulina, aunque no conseguía hacer el segundo y, cuando parecía que el partido se acababa con empate, Heredia mandó un disparo de falta a la escuadra de Fernando. Un auténtico golazo para poner punto final al encuentro.

Puente Genil 2-0 Betis Deportivo: La falta de acierto condena al filial



El Betis Deportivo cayó derrotado ayer en Puente Genil ante un rival que cuajó uno de sus mejores partidos de la temporada y se acabó llevando la victoria con merecimiento. El equipo de José Juan Romero también tuvo sus ocasiones pero la falta de puntería y, sobre todo, la actuación del portero local Cristian le acabaron condenando.

Con este resultado, el filial sale de los puestos de 'play off'.



El primer tiempo fue un continuo ida y vuelta en los primeros veinte minutos, con claras ocasiones por uno y otro bando, deteniendo, incluso, Carlos Marín un penalti a Adri, aunque no pudo hacer nada en el 42', cuando el Puente Genil logró el 1-0 en un centro-chut de Toni García que se coló por la escuadra de la meta visitante.



En el segundo tiempo, los de José Juan Romero salieron con una marcha más, disfrutando de claras ocasiones. Nieto tuvo el 1-1 antes de que el choque se abriera de nuevo, con ocasiones para ambos. La expulsión de Altamirano allanó el camino a los locales, que sentenciaron con un golazo de Adri.

Puente Genil: Cristian (3), Carraña (2), Edu Chía (3), Manolo Cano (3), Yona (2), Alejo (2), Ordóñez (2) (Pato 83') (s.c.), Adri (2), Salva Vegas (3) (Alberto Castro 69') (2), Ismael (2) (Isco 74') (2) y Toni García 3.

Real Betis: Carlos Marín (3), Tellado (2), Calderón (2), Paul (1), Édgar (2), Jaime (1) (Miguel Rodríguez 79') (1), Robert (2), Abreu (2), Nieto (0) (Iván Navarro 63') (1), Rodri (2) (Raúl 58') (1) y Altamirano (0).

Árbitro: Quintero González (Onubense). Amonestó a los locales Yona y Alberto Castro; y a los visitantes Édgar y Paul. Expulsó por doble amarilla al verdiblanco Altamirano (83').

Goles: 1-0 (42') Toni García; 2-0 (88') Adri.

Incidencias: 800 espectadores.