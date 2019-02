Así fue la jornada de los equipos sevillanos en División de Honor

San Roque 0-0 Alcalá: Los palos evitan el triunfo de los panaderos.

En un buen partido de los panaderos, el Alcalá se tuvo que conformar con un empate en su visita al San Roque, que solo inquietó a balón parado. Los hombres de Federico Martínez Gámez se toparon hasta en dos ocasiones con el poste. Fruto del control del esférico y de su juego combinativo, el Alcalá disfrutó de varias ocasiones de gol, especialmente en las botas de Iván Acosta. Así, en el primer acto, fue David quien se encontró con el palo, mientras que en los segundos cuarenta y cinco minutos Perejón también se topó con la madera.

San Roque: Borja (2), Lucas (1), Parra (1), Juanjo (1), Aarón (1), Borja Maderal (1), Iván (1), Chupi (3), Luismi (2) (Gallego 46') (1), Adrián (1) (Tirado 73') (1) y Copi (1) (Fosela 89) (s.c.).

Alcalá: De la Fuente (2), Leal (2), Juanma (2) (Mario 78')(2), Ángel (3), Morillo (3), Yeray (2) (Adán 89') (s.c.), David (3), Perejón (2), Iván Acosta (1), Edu Brenes (1) (David Acosta 89') (s.c.) y Jhon (2).

Árbitro: Martín Cabezudo, malagueño. Amonestó a los locales Borja Maderal, Parra, Copi y Juanjo.

Incidencias: Unas *** personas vieron el partido en el Manolo Mesa de San Roque.

Torreblanca 1-3 Pozoblanco: Continúa su crisis de resultados.

El Torreblanca sufrió su quinta derrota consecutiva ante el Pozoblanco, que empezó a decantar el envite, muy disputado hasta el 0-1, a su favor gracias a un tanto olímpico de Alberto Fernández antes del descanso. Tras el asueto, el cuadro de Lara recibió dos golpes casi consecutivos, en el 49' y en el 51'. A pesar del abultado marcador, el Torreblanca no le perdió la cara al duelo y anotó el gol del honor por medio de Kisko, que remató un centro de Ismael.

Torreblanca: Pedro (1), Alberto (3), Josema (2), David Silva (s.c.) (Buba 1' (1), Kisko 52') (2), Luis (2), Contreras (1), Mejías (2), Seda (1) (Ismael 61') (1), Jimmy (1) (Pichaco 61') (1), Javi (1) (Álex 52') (1) e Isra (1) (Javi Núñez 52') (3).

Pozoblanco: Arévalo (2), Medina (1), Ángel García (1), Alberto Fernández (2) (Elu 63') (1), Moreno (1) (David Rubio 80') (1), Zara (1) (Luis 84') (s.c.), Valentín (2) (Alexandro 77') (1), Márquez (1) (Vega 61') (1), Domingo (1) (Juanjo 71') (1), Charaf (1) e Iván Sánchez (1).

Árbitro: Vázquez Tovar, malagueño. Amonestó a los locales Jimmy y Seda, así como a los visitantes Zara, Vega, Iván Sánchez y Alexandro.

Goles: 0-1 (39') Alberto Fernández; 0-2 (49') Zara; 0-3 (51') Moreno; 1-3 (77') Kisko.

Incidencias: Unas 200 personas en Los Caños.

San José 1-1 Algabeño: La intensidad iguala a la calidad

San José y Algabeño firmaron un justo empate en un derbi comarcal igualado, con dominio alterno por parte de ambos equipos en distintas fases del envite. En el inicio del segundo acto, los visitantes dejaron con vida a los cañameros, que, tras la igualada, se toparon con el palo en un disparo de Kisko.

De entrada, tanto Maldonado como Tristán apostaron por el mismo esquema: 1-5-1-2-2, pero con una interpretación diferente. Sabedor de la calidad del Algabeño, el San José no tuvo reparos en juntar sus líneas e incomodar la circulación de un cuadro albiceleste (ayer rosado) dominador en la primera media hora. Así, Dani Casado avisó en el 3' con un disparo al que contestó Álex, que también tuvo que intervenir nueve después, cuando Jero Baena conectó con la puntera un centro medido desde la izquierda de Mimi.

El recital del meta azulino prosiguió antes del 30', cuando Pipi abrió a Jero Baena, cuyo centro por la diestra lo remató Casado, quien se topó con el pie de Álex. Una vez capeado el temporal, los cañameros nivelaron el duelo merced a su intensidad y a una presión que empezó a dar réditos. Una jugada de Luis, que se zafó en velocidad de Navarro, culminada por el juvenil Rubén, dentro del área, con un chut demasiado flojo escenificó una mejoría local que cortó de raíz el tanto del Algabeño en el 42': córner sacado en corto hacia Pipi, que, desde el pico del área, disparó raso para batir a Álex, despistado por Pino, quien intentó acariciar la bola de espuela. Espoleados por la diana, tras el asueto los visitantes salieron dispuestos a sentenciar. Pipi, desde la frontal y, sobre todo, Casado, que, primero, se topó en el mano a mano con el pie de Álex y, a continuación, chutó cruzado, perdonaron al San José. Los azulinos no desaprovecharon la oportunidad y, después de avisar por medio de Luis, igualaron en el 64' en un remate de Lobo con el pie a centro de Varona. Impulsados por el ímpetu del propio medio, el San José buscó el triunfo y estuvo a punto de hallarlo en el 84', cuando Kisko, tras una gran maniobra, voleó a la madera.

San José: Álex (3), Juan (1), Aranda (1), Ismael (2), Ernesto (1) (Salva 56') (1), Otón (2), Sosa (1), Varona (3), Lobo (2), Marcos (1) (Rubén Pérez 28' (1), Álvaro Maldonado 78') (1) y Luis (2) (Kisko 63') (1).

Algabeño: Manu Toro (1), Cáceres (1), Mimi (2) (Fran Delgado 70') (1), Navarro (1), Pino (2), Contreras (0) (Sergio 70') (1), Casado (2) (Rubén 85') (s.c.), Óscar (1), Jero (2) (Corriente 60') (1), Pipi (2) y Matías (1) (Baena 78') (1).

Árbitro: Martínez Tirado, granadino. Expulsó al cañamero Juan por doble amarilla (86'). Amonestó a los locales Álex, Aranda, Ernesto, Álvaro y Rubén; así como a los visitantes Cáceres, Navarro, Sergio, Pipi y Matías.

Goles: 0-1 (42') Pipi; 1-1 (64') Lobo.

Incidencias: Unos 300 aficionados, varios del Algabeño, acudieron el Felipe del Valle.

Antoniano 4-0 Rota: Festival lebrijano para recuperar la sonrisa.

El Antoniano goleó a un rival directo como el Rota gracias a una segunda parte espectacular. En el primer acto, Longa adelantó a los blanquirrojos pasado el cuarto de hora al rematar un córner. Tras el asueto, se desataron los de Rubio entre el 57' y el 65', cuando Jesús, con un golazo de volea desde la frontal; Isaac, al culminar una jugada individual; y Adri, de vaselina, redondearon un partido mágico para el Antoniano.



Antoniano: Andrés (2), Longa (3), Álvaro (1), Kevin (1), Alberto (2) (Luis 85') (s.c.), Chamizo (2), Brando (2) (Zeki 74' ) (2), Luigi (1) (Juanjo 47') (2), Jesús (3) (Román 70') (2), Adri (3) (Chiqui 66') (2) e Isaac (2) (Juande 77') (1).

Rota: Jairo (1), Chico Benítez (1), Maikel (1), Vicente (1) (Lara 46') (1), Iván (1), Parada (1) (Segarra 63') (1), Yuni (1) (Carlos 64') (1), Orihuela (2), Ramón (2) (Del Río 69') (1), Ayoub (1) (Poley 58') (1) y Harana (2).

Árbitro: Caballero Caballero, cordobés. Expulsó por doble amarilla al roteño Iván (62'). Amonestó a los locales Álvaro, Kevin, Chamizo e Isaac; así como a los visitantes Ramón, Orihuela y al míster Romerito.

Goles: 1-0 (16') Longa; 2-0 (57') Jesús; 3-0 (59') Isaac; 4-0 (65') Adri.

Incidencias: Unos 400 aficionados.

UP Viso 1-0 Castilleja: El abecé del fútbol más literal

Un portero que para y un delantero que marca. La U.P. Viso se agarró ayer al abecé del fútbol para llevarse los tres puntos ante un combativo Castilleja que no mereció menos que su rival. Pero Álex Melli detuvo todo lo que le tiraron y Salvat superó en el mano a mano a Pedro tras un balón aéreo mal medido por Alfonso en el 62'. Antes, varias llegadas aljarafeñas, casi siempre con Pablo como protagonista, e ideas nubladas en los locales. Y, tras el gol, más cerca el 2-0 que el empate, si bien el luminoso no se movió más, lo que brinda el coliderato al equipo alcoreño.

UP Viso: Álex Melli (3), Diego (2), Migue (2) (Rafa Moreno 87') (1), Pineda (1), Chico (2), Quesada (2), Gabri (2), Luna (1), Pedro (1) (Salvat 25', (2) Lora 94') (s.c.), Vega (1) (Antonio López 79') (2) y Lichi (1).

Castilleja: Pedro (1), Armenta (2), Vázquez (2) (José Antonio 90') (s.c.), Juli (1), Alfonso (1), Isco (2) (Jorge 70') (2), Luismi (2) (Zapata 79') (1), David (2), Pablo (3), Jurado (2) (Guti 65') (1) y Emilio (1) (Plata 83') (1).

Árbitro: González Rodríguez (cordobés). Amonestó a los locales Diego, Chico, Gabri y Quesada; y a los visitantes Armenta, Alfonso, Isco, David, Jurado y Guti.

Gol: 1-0 (62') Salvat.

Incidencias: Unos 500 espectadores en el Municipal de San Sebastián.