Adri Muñoz rompe todos los registros en La Barrera

Dicen que el gol es la salsa del fútbol. No en vano, el camino del éxito o la derrota en el balompié está marcado por el acierto en la realización, aquella que brinda los puntos, los títulos o los objetivos. Con esa presión tienen que vivir los '9'. Lo saben y la aceptan, sabedores que en sus botas reside buena parte de los sueños de sus compañeros. Por ello, cuando la pelota entra, su satisfacción no halla límite. "En todas las categorías es difícil anotar goles", señala un orgulloso e ilusionado Adri Muñoz.

El delantero de La Barrera ha alcanzado a Andoni (Espartinas) en la clasificación de los máximos realizadores del Grupo I de Segunda Andaluza con catorce goles gracias a una excepcional racha: "En la primera vuelta me pegué seis partidos sin hacer gol. Es lógico que pierdas confianza. Entrenas igual, pero es cuestión de rachas".

Sin embargo, el momento actual del aruncitano es brillante. En los últimos siete encuentros ha sumado once goles, pero sus guarismos cobran otra dimensión en las últimas cuatro jornadas, donde ha marcado nueve tantos, incluyendo dos 'hat-trick' y un doblete. "Ahora estoy viendo puerta con mucha facilidad, aunque intento meterme en la cabeza que no va a ser fácil y que no voy a marcar siempre. Si no, llegas a obsesionarte, pero sí es cierto que en dinámicas así haces goles que luego piensas cómo lo he hecho", reflexiona, explicando que debe su llegada a La Barrera a Domingo Caro, su entrenador: "Lo tuve en la 16/17 en el Morón. Cogió al equipo en la jornada 8 y nos fue bastante bien. Marqué doce goles. Este año cogió a La Barrera y me llamó, me explicó el proyecto y me lo pintó bien. Tenía otra cosa, aunque me vine con él".

Después de una temporada pasada dura en el plano personal (falleció Juan, su padre, tras sufrir una enfermedad), Adri Muñoz ha recuperado la sonrisa en el cuadro mairenero. "Echo de menos Morón porque soy de allí y tengo amigos, pero en La Barrera me tratan genial. El año pasado fue difícil en lo personal y me pasó factura en lo deportivo. No estaba. Pero este año, con Domingo, me ha hecho sentir importante y he recuperado la ilusión. Todos los goles van dedicados a mi padre", declaró el ariete, que no renuncia al ascenso (La Barrera es cuarta, a cinco puntos del segundo): "Quedan varios enfrentamientos directos".