Resumen de la jornada 30 de los equipos sevillanos en Tercera.

Lebrijana 0-4 Córdoba B: Hay amistades que son peligrosas

La Lebrijana encajó su segunda derrota consecutiva en 2019. El Córdoba B impuso su ley y pese a que el 0-4 final, quizá, fuese excesivo, ya que el filial no arrolló a la Balompédica, sí fue certero y efectivo en momentos puntuales, llevándose con justicia los tres puntos. Pese a la derrota, la Lebrijana se queda en la zona media (undécima), a once puntos del descenso. El Córdoba B llegaba dispuesto a prolongar su racha. Los califales se han vuelto a meter en la pelea por el ascenso, demostrando su potencial. No se trata de un filial al uso, con varios jugadores 'veteranos' para ser un conjunto nodriza, pero se trata de un bloque con calidad, presencia física y con una disposición táctica de manual. Así maniató a la Lebrijana en el arranque del encuentro. Juande sacó bajo palos (7') un balón suelto rematado por Trabazo, la Lebrijana se veía ahogada por la presión visitante y en el 15' apareció Chuma. El sevillano, quien brillara el año pasado en la Lebrijana, recogió un balón largo, se coló entre Juande y José Mari y batió a Manu de un derechazo.

La Lebrijana se encontraba con la horma de su zapato, comenzando a despertarse a partir de la media hora gracias a Lúa. El coronileño, con sus diagonales desde la diestra, se asociaba y rompía líneas. Los albicelestes tuvieron varias aproximaciones, pero ninguna ocasión clara. En el 37', Panadero reclamó un posible penalti de Abraham.

El choque se rompió al inicio de la segunda mitad. Gol anulado a Panadero por una falta de José Mari sobre Kevin en el salto previo (52'). Y cinco después, acción similar en el área contraria y Álex aprovechó un balón suelto tras saltar con dos rivales.

Pese al marcador, la Lebrijana no se rendía y Juan Benítez, en el 65', tuvo el 1-2 en sus botas. Pero uno después, volvió a golpear Chuma. Con el choque roto, Lúa y Juande disfrutaron de claras ocasiones, y en el 79', Luismi sentenció al favorecerle el rechace.

Lebrijana: Manu López (1), Juanma (1), Benítez (1), Juande (2), José Mari (1), Alain (1), Lúa (2), Raúl Cabrera (1) (Juan Benítez 59') (1), Panadero (1), Copero (1) (Carrillo 76') (1) y Ranchero (1) (Robe 69') (1).

Córdoba B: Alberto (1), Jordi (1), Fran Ávila (2), Abraham (1), Álex (2), Kevin (3), Carracedo (1) (Marco Rosa 56') (1), Moyano (1), Chuma (3), Trabazo (2) (Borja 78') (1) y Sarmiento (1) (Luismi 67') (1).

Árbitro: Alonso Ramírez (Gaditano). Amonestó a los locales Juanma, Benítez, Alain, Lúa y Panadero; y al visitante Kevin.

Goles: 0-1 (15') Chuma; 0-2 (58') Álex; 0-3 (65') Chuma; 0-4 (78') Luismi.

Incidencias: 500 espectadores.

Gerena 1-0 Espeleño: Un paso y medio hacia la salvación

El Gerena cumplió con el guion previsto y sumó los tres puntos ante un Espeleño que llegaba penúltimo en la tabla y buscaba la penúltima ocasión para engancharse a la categoría. Sin brillo, pero siendo superior, el cuadro rojinegro se impuso y deja los puestos de descenso a seis puntos.

Los de Juan Antonio Márquez 'Cachola' se hicieron con el control desde el pitido inicial, aunque el primer aviso corrió a cargo de los cordobeses. En el 2', lanzamiento alto visitante, respondido uno después por Jesús Vega, que cabeceó fuera un centro de Barrio.

Mucho centrocampismo durante los noventa minutos. Así, las acciones más destacadas no llegaron hasta la media hora. En el 31', lanzamiento del visitante Álex Molina que despejó Marco, y tres después, acción rápida a cargo del Gerena, en la que Barrio se cuela por la banda izquierda y su centro fue aprovechado por Jesús Vega para adelantar a los suyos.

Tras el paso por los vestuarios, transcurrió la misma tónica. Encuentro carente de vistosidad, pero reñido y disputado. En el 51', de nuevo la conexión del 1-0, aunque falló el '9' rojinegro. Fede, con un duro lanzamiento en el 65', despejado a córner por Marco, fue la mejor ocasión cordobesa.

De ahí al final, duelo controlado por la medular gerenense.

Gerena: Marco (1), Manolete (1), Checa (2), Cristian (1), Juanma (1) (Montaño 82') (s.c.), Tore (2), Mario (2), Migue Sánchez (1) (Relaño 55') (1), Gordillo (1) (Teté 75') (1), Jesús Vega (2) y Barrio (2).

Espeleño: José (2), Luna (2), Troyano (2), Óscar (2), Lucena (2) (Chechu 60') (1), Fede (1), Juanito (1), Mogollón (1) (Ángel 46') (1), Álex Molina (1) (Juanma Portales 74') (1), Hugo (1) y Samu (2).

Árbitro: Roldán Gómez (Gaditano). Amonestó a los locales Checa, Juanma, Barrio, Mario, Tore y Jesús Vega; y a los visitantes Luna, Fede y Troyano.

Gol: 1-0 (34') Jesús Vega.

Incidencias: 102 espectadores.

Utrera 1-0 Betis Deportivo: Un gol tempranero decide el derbi

En un partido intenso y propio de dos conjuntos que pelean por disputar los 'play off' a final de temporada, el Utrera derrotó al Betis Deportivo gracias a un tanto de Sergio Ortiz en los albores del derbi.

En la primera jugada ofensiva del encuentro, el conjunto local tocó diana: Sergio Ortiz remata de cabeza un córner en el primer palo para sorprender a Carlos Marín, que, de forma poco heterodoxa, no puede atrapar el esférico aunque lo toca. Pasado el cuarto de hora, el meta verdiblanco volvió a ser protagonista en una falta lanzada por Toni que terminó con el ex del Atlético de Madrid lesionado. Con su clásico control del esférico, el Betis Deportivo se hizo con el dominio del mismo ante un Utrera que confío en las contras de Haro y Segura, quienes estuvieron a punto de fabricar la segunda diana. Con un disparo de Irizo, que buscó el ángulo largo, se llegó al descanso.

Tras el asueto, los verdiblancos salieron con una marcha más. Así, Tellado, con un chut seco, y Raúl, de cabeza a renglón seguido, se toparon con dos grandes manos -especialmente la segunda- de Ayala en las mejores ocasiones del filial. De ahí al final, el Betis Deportivo merodeó el área y tuvo el balón, pero no pudo con la seria y férrea defensa blanquirroja.

Utrera: Ayala (3), Sergio Ortiz (3), Toni (2), Cachana (2), Marrufo (3), Pablo Haro (2), Álex del Río (3), Javi Medina (2) (Titi 63') (1), Kiki Padilla (2) (Juanjo 84') ( s.c.), Plusco (2) y David Segura (2) (Sergio Navarro 79') (1).

Betis Deportivo: Carlos Marín (1) (Dani Rebollo 18') (1), Tellado (1) (Iván Navarro 79') (s.c.), Julio Alonso (1), Edgar (1), Diego (1), Paul (1), Nané (2) (Nieto 70') (1), Abreu (1), Raúl (1), Rodri (2) e Irizo (1).

Árbitro: Ruiz Aguilera, granadino. Amonestó a los locales Sergio Ortiz, Javi Medina y Cachana; así como a los visitantes Paul y Edgar.

Gol: 1-0 (3') Sergio Ortiz.

Incidencias: Unos 1.400 espectadores abarrotaron las gradas del San Juan Bosco.

Sevilla C 2-0 Conil: Enciende la llama de la permanencia

El Sevilla C logró un triunfo fundamental para seguir creyendo en la permanencia ante un rival directo como el Conil. Los goles en el tramo final de Luis García y Pablo Ureba en propia meta le dieron el primer triunfo a los blanquirrojos con Lolo Rosano en el banquillo.

El primer acto evidenció el miedo a perder de hispalenses y gaditanos. Así, durante los primeros cuarenta y cinco las ocasiones en ambas áreas brillaron por su ausencia. El juego trabado fue el protagonista. Tras el paso por los vestuarios, el Sevilla C, debido a la necesidad, adelantó sus líneas y le metió una marcha más al encuentro gracias, en parte, a la entrada desde el banquillo de Luis García y Buben, quienes le dieron al segundo filial sevillista más profundidad. Fruto del dominio local llegó un cabezazo de Carmona al larguero a la salida de un córner. Poco después, Simo, tras una jugada individual, fue derribado dentro del área, transformando la pena máxima Luis García. Dos minutos más tarde, en el 80', una internada de Buben por la derecha terminó en el gol en propia meta de Pablo Ureba. Duelo sentenciado y a cinco puntos de la salvación.

Sevilla C: Jona (1), Núñez (1), Candela (1), Carmona (2), Pavón (1), David Rodríguez (1) (Luis García 54') (2), Juan Andrés (1) (Fernando 84') (1), Kike Ríos (2), Mamadou (1) (Buben 62') (1), Simo (2) y Diego (1).

Conil: Gallego (1), Mejías (2), David León (1), Adri (1), Cortijo (1), Pablo (1), Zequi (1) (Expósito 57') (1), Mario Sánchez (1), Javi Navarro (2) (Muñoz 70') (1), Orihuela (1) (Narváez 77') (1) y Cuenca (1).

Árbitro: Lozano Díaz, onubense. Amonestó a los locales David Rodríguez, Kike Ríos, Simo y Candela; así como a los visitantes Orihuela, Javi Navarro, Cortijo y Narváez.

Goles: 1-0 (78') Luis García, de penalti; 2-0 (80') Pablo Ureba, en propia puerta.

Incidencias: Unos 200 espectadores en la CD José Ramón Cisneros Palacios.

Écija 0-0 Xerez CD: El punto, lo más destacado

El Écija logró su segundo empate consecutivo, un punto que fue la mejor noticia para los astigitanos, ya que su encuentro frente al Xerez CD resultó gris, sin brillo, aunque dada la situación en la que ha quedado el conjunto azulino por los problemas económicos, la permanencia es el único objetivo.

Además, el Coria, que marca la zona de descenso, también empató, en su caso en el Antonio Barbadillo de Arcos de la Frontera, por lo que el Écija continúa manteniendo un colchón de ocho puntos con el pozo con doce jornadas por delante.

El encuentro no fue nada atractivo para los espectadores ayer presentes en el Municipal de San Pablo. Pocas ocasiones que llevarse a la boca en el primer acto. Una por cada bando. En el 19', Pedro Carrión recogió un centro desde la diestra que envió alto. Y en el 41', Chuli cabeceó sin peligro un córner botado por Adri Delgado.

Tras el paso por los vestuarios, poco cambió. Sendos cabezazos sin peligro de Chuli y Del Pino, siendo la más clara un remate al larguero de Asier.

Agresiones al final: A la conclusión, varios aficionados rivales saltaron al campo y agredieron a Manu Martínez y Carlos Fraile.

Écija: Fernando (1), Manu Martínez (2), Ángel del Pino (1) (Davilu 76') (1), Cote (2), Iván Álvarez (2), Koke (2), Adri Delgado (1), Chuli (1), Lopes (1), Castilla (1) (Carlos Fraile 65') (1) y Bubu (1) (Miki 74') (1).

Xerez CD: Fran (1), Piñeiro (1), Jurado (2), Raúl Fernández (2), Gonzalo (1), Isra (1) (David Narváez 54') (1), Chata (1) (Ezequiel 65') (1), Sergio Narváez (1), San Juan (1), Yeray (1) y Pedro Carrión (1) (Asier 46') (1).

Árbitro: Alcaraz Yáñez (Ceutí). Amonestó a los locales Cote, Yepes, Iván Álvarez y Chuli; y a los visitantes Fernández, Sergio Narváez, Isra y San Juan.

Incidencias: 1.000 espectadores. A la conclusión del encuentro, varios aficionados xerecistas saltaron al campo y agredieron a los ecijanos Manu Martínez y Carlos Fraile.

Arcos 1-1 Coria: Pulet evitó males mayores

Partido con muchos nervios al tratarse de un encuentro clave para ambos. Por un lado el Coria marcaba el descenso con 29 puntos mientras que el Arcos, con dos puntos más marcaba la salvación, con lo que una victoria de uno u otro podría condenar a su rival.

El choque comenzó con un Arcos mandón. En el 5', Maqui, tuvo una buena acción para abrir la lata mediante un balón que peinó a pase previo de Álvaro González, pero que llegó con poca fuerza.

El Coria fue templando con el paso de los minutos la salida en tromba del Arcos y disfrutó también de alguna ocasión. En el 11', el cuadro visitante avisó con un centro de Romero que no encontró rematador en el área. Sin embargo, en el 15', Álvaro González trenzó una jugada individual para el Arcos que finalmente detuvo Isco en su palo corto.

La ocasión más clara fue para los ribereños. Feito lanzó una falta en el vértice izquierdo del área que se estrelló en larguero y el rechace lo remató Pavón de cabeza a bocajarro con la fortuna para el conjunto local de que en la trayectoria del balón estaba Canavesio para sacar ese segundo intento de remate. El rechace de Canavessio lo volvió a rematar Feito en un chut muy desviado mandando el balón fuera.

Tras el descanso, golpe de efecto del Arcos, que hizo el 1-0 en el 46'. Sin embargo, el Coria no tardó en devolver el golpe y, en una apertura a la derecha de Jojo para Romero, éste penetró hacia el interior del área y centró un balón raso materializado por Pulet.

Ambos goles fueron un espejismo y el choque volvió a ser tan discreto como en el primer acto. Pulet, en el 86', tuvo el triunfo en un cabezazo.

Arcos: Jareño (1), Javi Rodríguez (2), Chato (1), Nico Canavessio (2), Molina (2), Adri Romero (2), Alberto Durán (1), Maqui (2), Caballero (1) (Rafita 71') (1), Sergio Jiménez (1) (Román 89') (1) y Álvaro González (1) (Borja 63') (1).

Coria: Isco (1), David Feito (2), Rojas (2), Jony (1), Redondo (1), Jojo (2), Dani Romero (2) (Gonzalo 78') (1), Pulet (2), Pavón (1) (Keita 60') (1), Pedro Jiménez (1) y Espada (2) (Juanito 71') (1).

Árbitro: Narváez de Vera (Cordobés). Amarilla a los locales Álvaro González, Adri Romero y Javi Rodríguez; y a los visitantes Rojas, Jojo y Gonzalo.

Goles: 1-0 (46') Adri Romero; 1-1 (52') Pulet.

Incidencias: 200 espectadores.

Cabecense 0-3 Ciudad de Lucena: Ya es casi quimérico

El Cabecense encajó una nueva y severa derrota en su feudo ante el Ciudad de Lucena, lo que convierte el objetivo de la salvación en una quimera. El primer mazazo llegó al filo del descanso y, tras arriesgar los rojinegros, el cuarto de hora final fue aún más duro.

Cabecense: Iván Casas (1), Alvi (2), Juanan (1), Salas (1) (Bucarat 81') (1), Galán (1), Schuster (2), Morad (1) (Kisko 73') (1), Iliass (1), Roberto (2), Jesús Mari (2) y Francis (1).

Ciudad de Lucena: Molero (2), Cabana (2), Núñez (2), Curro (2), León (2), Ale Rivero (1), Torralbo (2) (Erik 81') (1), Mario Ruiz (1), Marwan (2), Diego Sánchez (1) (Manu Reina 57') (2) y Kike Roldán (1) (Germán 69') (2).

Árbitro: Baena Acal (gaditano). Amarillas a los locales Morad, Francis, Bucarat y Salas, así como a los visitantes Marwan, Núñez y Molero.

Goles: 0-1 (39') Torralbo; 0-2 (73') Germán; 0-3 (93') Manu Reina.

Incidencias: Unos 400 espectadores se dieron cita anoche en el Estadio Municipal Carlos Marchena de Las Cabezas de San Juan.