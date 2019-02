El gol en el Villafranco, cosa de los hermanos Rioja

El Villafranco ha vuelto a meterse en la lucha por la zona noble de Primera Andaluza. El equipo dirigido por Diego Román se ha situado quinto, a cuatro puntos del cuarto, tras golear 5-1 a Los Palacios, un encuentro en el que tuvieron protagonismo los hermanos Rioja, José Antonio y Andrés, que firmaron cuatro de los cinco tantos isleños.

"Es muy bonito volver a compartir equipo", declaró José Antonio, que con la del Villafranco, viste su tercera elástica en lo que va de temporada tras comenzar en el Gerena y firmar, posteriormente, en la AD San Juan aragonés: "Cambiaron al entrenador y quería otro tipo de delantero. También me lesioné y no pude jugar al cien por cien. Salió una oferta de Canarias, pero tarde. En el Villafranco siempre hay un hueco para mí. Como me tratan aquí, en ningún sitio".

El coriano, pese a los cambios sufridos, contabiliza quince goles. Anotó nueve en el Gerena y, ahora, en el cuadro isleño, suma seis en los cuatro partidos que lleva. "A ver si me meto en la lucha por el 'pichichi'", señaló el mayor de los Rioja, de 26 años, encantado de volver a coincidir con Andrés: "Ya jugamos otro año (16/17, también en el Villafranco, y unos meses en el Coria) y es muy bonito. Vivimos juntos, así que nos pasamos prácticamente 24 horas hablando de fútbol. Luego, en el campo, es muy fácil jugar con él, ya que con apenas mirarnos?, nos entendemos".

Sobre el campo, José Antonio actúa de '9'. En el 1-3-5-2 que dispone el Villafranco, varios jugadores de ataque le secundan, entre ellos, Andrés. "Desde el primer momento, el entrenador me lo ha puesto muy fácil. Yo soy un jugador más de área, mientras que mi hermano actúa más en la mediapunta", apuntó sobre un Andrés que con siete goles es, ahora mismo, el máximo artillero del Villafranco, igualado con su compañero David Alfonso.

"Ya está a un gol de nosotros. Es un goleador nato", señaló Andrés sobre su hermano José Antonio: "Llevamos toda la vida juntos. Tenemos las mismas amistades y los dos salimos de la cantera del Coria. En casa están encantados, no faltan a los partidos". Corianos ambos, los dos consideran al Villafranco como "su casa", por lo que esperan devolverle la confianza depositada en ellos: "Tenemos un gran equipo y vamos a ir a por todas. Club y afición se lo merecen".