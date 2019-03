Un aficionado del Écija pagará un tercio del viaje a Ceuta

"El desplazamiento a Ceuta de nuestro @ecijabpe cuesta 1.800 euros. No hay dinero para viajar. Yo pondré 1/3 de esa cifra, o sea 600 euros. Que se ponga el club en contacto conmigo y hoy martes mismo hago la transferencia. Si es que hay interés, porque la otra vez de lo de Cádiz ni pío...". Con este tuit un aficionado ecijano (@Centurion_Ecija), de profesión médico, mostraba su apoyo a un club que sigue viviendo al día y al que le estaba costando mucho reunir el dinero para jugar el sábado en el Alfonso Murube.

"A mí, este club me ha proporcionado alegrías IMPAGABLES. Simplemente ha sido un gesto que me ha salido desde dentro. No podía quedarme con los brazos cruzados viendo como desfallece la ilusión de estos jabatos, que lo dan todo en el campo, por la desidia de unos innombrables...", indicaba justo después de hacer la transferencia de esta cifra, al tiempo que dejaba claro que para él ha sido un esfuerzo notable, pero que lo hace a gusto. Un gesto que podría encontrar seguidores.