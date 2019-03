Gerena: paso adelante en la segunda vuelta

El Gerena afronta una de las salidas más complicadas del campeonato. El conjunto rojinegro acude mañana al Alfonso Murube de Ceuta, escenario donde confía en obtener un buen resultado pese a la entidad del rival. "Es muy complicado por el rival que tendremos enfrente, pero iremos con la ilusión de hacer un buen partido para seguir sumando", consideró Juan Antonio Márquez 'Cachola' en declaraciones a Ser Deportivos Campo de Gibraltar y Ceuta.

A seis del descenso, el entrenador gerenense se felicita por el crecimiento de su equipo. "Estamos compitiendo mejor en la segunda vuelta, aunque considero que la primera no fue mala, lo que pasa es que en algunos momentos nos faltaba experiencia€ Estamos un poco más alejados del descenso, pero no podemos relajarnos ni mucho menos, hay que seguir sumando para conseguir el objetivo de la salvación", señaló, valorando la aportación de jugadores curtidos como Ernesto o Checa: "Esos futbolistas suman en lo deportivo, pero también nos dan ese plus de veteranía y saber estar en momentos complicados de un partido".

Respecto a la visita a Ceuta, manifestó que: "Tendremos un plan de partido, ojalá sea el adecuado, pero habrá que estar muy acertados y a un gran nivel, es importante que el Ceuta no se encuentre cómodo cuando tenga el balón y cuando la pelota sea nuestra hay que crear peligro si queremos conseguir algo. Iremos con confianza y la ilusión de sumar". De cara al encuentro contra los caballas, el Gerena tiene las bajas de Cristian Toro, Migue Sánchez y Manolete.