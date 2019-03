Sergio Ortiz (Utrera), un lateral con alma de delantero

El Utrera, flamante líder del Grupo X de Tercera, no está ahí por casualidad. Muchas son las cosas que se han hecho bien en el club del San Juan Bosco, entre ellas, los fichajes, disponiendo Jesús Galván, entrenador utrerano, de uno de los mejores planteles de la categoría, si no el mejor.

De las últimas, pero una de las caras nuevas que llegó el pasado verano, fue Sergio Ortiz. Renovado con el Sevilla C, su ausencia en el primer partido de Liga precipitó su salida al Utrera, una decisión acertada viendo cómo se ha desarrollado todo. "Estoy muy contento", señala el trianero, que ha disputado 30 encuentros, 21 de ellos como titular, sumando 1.807 minutos tras poner punto final a su etapa en el Sevilla.

De delantero a lateral

Pese a su juventud, con 21 años recién cumplidos, si algo ha demostrado Sergio Ortiz es su incipiente carrera es personalidad a la hora de afrontar los retos, sobre todo, teniendo en cuenta sus orígenes. "De niño, me apunté en mi barrio (Triana) con mis amigos al fútbol sala. Jugaba de delantero y la verdad es que se me daba muy bien. Mi entrenador (Carlos Peña) me aconsejó que probara en el fútbol 11. Yo no quería, pero siendo infantil, decidí probar. Y la primera, en la frente. El entrenador fue preguntando de qué jugábamos, y cuando le dije que era delantero, me dijo que iba a ser central", recuerda ahora como anécdota, aunque afirma que no le sentó bien.

Aquella temporada brilló en las filas del Triana, y siendo central, anotó ocho goles de falta. "Muchas, desde el centro del campo", indicó. "Tenía mucha potencia. Los ojeadores empezaron a fijarse y luego fiché por el Sevilla", rememora.

Ya en el club nervionense, Sergio Ortiz vivió su segundo cambio en el terreno de juego. Luis Acevedo, su primer técnico, lo ubicó en el lateral derecho. "Había centrales de mucha talla y el míster me aconsejó jugar ahí. Tengo claro que soy defensa, pero, sin descuidar mi parcela, siempre hago acciones de ataque", apunta el trianero, que jugó en Preferente Cadete, los tres años de juvenil y dos en el Sevilla C, antes de llegar a su actual equipo, el Utrera.

"Llegado a este punto, no podemos permitirnos no quedar primero. Lo tenemos en la mano, aunque como todo el año, vamos a ir partido a partido. Somos un equipo y la gente está muy metida. No hay un once titular; todo el que entra lo hace bien", manifiesta este admirador de Daniel Alves: "Soy sevillista y lo vi en el campo. Es, y ha sido, el mejor lateral derecho".