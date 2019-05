El Sevilla juvenil se queda a un paso de su séptima final

No pudo ser. A sólo un paso de jugar la séptima final de la Copa de Campeones se ha quedado el Juvenil del Sevilla; que después de eliminar en cuartos al Real Madrid, cayó en la tarde de este miércoles en las semifinales disputadas en el estadio de Balaídos ante un sólido Villarreal, que se fue al descanso con un 2-0 que los pupilos de Alejandro Acejo no pudieron remontar a pesar de realizar una buena segunda parte con constantes llegadas de peligro al área de los amarillos, que pusieron la puntilla al hacer el 3-0 sobre la bocina.

Así, el conjunto castellonense jugará su tercera final (ganó la de la 14/15) ante el Zaragoza, que buscará su primer título (fue subcampeón en la 01/02) tras vencer en el primer duelo de las 'semis' al anfitrión, el Celta, por 0-2.

El Villarreal salió fuerte y, tras varios, intentos, se adelantó con un gol de Fernando Niño, que envió al fondo de la red una dejada de Baena después de una gran acción individual de Galdón. Sin tiempo para reaccionar, sólo 12 minutos después, el Sevilla encajaría el 2-0 tras un fallo de Pavón que Baena no desaprovechó.

En la reanudación, el juvenil nervionense se volcó contra la portería de Jorgensen; pero no era su día. No sólo no pudo reducir distancias ni meterse en el partido, sino que recibió el 3-0, de Arana, en el alargue.

Desde ya, piensa en la Copa del Rey

El Juvenil A del Sevilla, que ha ganado dos veces la Copa de Campeones y ha quedado subcampeón en otras cuatro ocasiones, se vuelve de Vigo con la decepción de no haber podido alcanzar su séptima final. Eso sí, el tiempo que dispone para lamentaciones es mínimo, pues desde ya, el flamante campeón del Grupo IV de la División de Honor se centra ya en un nuevo reto ilusionante: la Copa del Rey de la categoría. Se medirá con el Levante en octavos de final, los días 19 y 26 de mayo, con la ida en Valencia y la vuelta en casa.

Villarreal C.F.: Filip Jorgensen; Izan, Vadik, Pereiro, Dani Tasende, Enric (Blanco 79'), Morante, Carlo Adriano (Gonzaga 88'), Baena (John 73'), Galdón y Fernando Niño (Arana 61').

Sevilla F.C.: Alfonso; Valentino, Pavón, Kike Ríos (Álvaro Álvarez 76'), Juan María, Paco Fdez., Juan Andrés (Bernal 82'), Luismi, Iván Romero (Zarzana 46'), Jaime (Cristóbal 46') y Casas.

Árbitro: Eiriz Mata (C. Gallego). Amonestó a los amarillos Pereiro, Baena y John y a los blanquirrojos Luismi, Kike Ríos y Pavón.

Goles: 1-0 (14') Fernando Niño; 2-0 (26') Baena; 3-0 (90+3') Arana.

Incidencias: partido correspondiente a las semifinales de la Copa de Campeones Juvenil, disputado en el estadio de Balaídos (Vigo), ante cerca de un millar de espectadores.