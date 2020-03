Los goles que les permiten seguir vivos

En medio del parón por el Covid-19, ESTADIO ha decidido dar un repaso a las ligas y a sus datos más relevantes. Y uno de ellos es, sin duda alguna, la tabla de goleadores de la Primera Andaluza. A diferencia de otros campeonatos, y a falta todavía de su resolución final, el pichichi de la 19/20 está en juego entre tres futbolistas que no lideran, ni mucho menos, la tabla clasificatoria. Estamos hablando de Isco (Paradas), Rioja (Camas) y Adrián Muñoz (La Barrera).

El primero de ellos es el actual máximo artillero, con veinte goles, tres de ellos de penalti, en las 26 jornadas que se llevan disputadas de Liga. Una cifra bastante elevada analizando sus anteriores campañas, donde la más productiva fue la 16/17, con doce goles, entre el propio Paradas y el Morón. "Yo siempre he jugado de delantero centro, pero con el 1-4-3-3, el míster me está poniendo de extremo derecho y, la verdad es que me va muy bien. Está siendo mi mejor temporada y espero que a la vuelta siga así para ayudar al equipo a salvarse. Hay buenas sensaciones dentro del grupo y seguro que lo conseguiremos", declaró. Y es que a sus 24 años, el ex del Morón y el Marchena ha firmado ya grandes actuaciones con varios 'hat-trick' (frente al Camas y al Coronil) que posibilitan al Paradas (duodécimo clasificado y solo un punto por encima del descenso) a soñar con la permanencia.

Otro que hace fantasear con lograr los objetivos es Rioja, la excepción en este 'top 3'. Con sus 19 goles, tiene al Camas tercero y metido de lleno en los puestos de 'play off' con 46 puntos. Supera con creces los once de su primera etapa en el club camero (su mejor año en la 17/18) y el 'hat-trick' frente al Paradas (1-4) y varios dobletes ante el Coronil, Pedrera, Cerro y Lora le hacen ser el referente ofensivo de uno de las escuadras más fuertes de la competición.

Por último y en tercer lugar, a solo dos goles, se sitúa Adrián Muñoz (18). Otro goleador en la zona baja (La Barrera es undécima con 30 puntos, solo dos por encima del Osuna Bote, equipo que marca el descenso). Su acierto de cara a portería ha sido continuo durante todo el curso (hasta la jornada 11 solo había anotado él en la plantilla), por lo que "la aportación de la segunda línea y de los nuevos fichajes ha sido clave para salir del pozo". "Sorprende que los delanteros de abajo estemos siendo los más productivos. La explicación que le encuentro es que en los equipos de arriba se reparten los goles entre muchos. Nosotros, por lesiones y demás, hemos estado mermados en eso, aunque ahora hemos recuperado sensaciones", apuntó.