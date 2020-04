La RFEF marca la hoja de ruta para la 19/20

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) puso patas arriba ayer por la tarde el fútbol amateur con un comunicado en el que marcó la hoja de ruta para finalizar la temporada 19/20, en suspenso por la pandemia del coronavirus.

El máximo organismo futbolístico español abordará con el resto de federaciones territoriales "un modelo exprés" para poder finalizar las competiciones de carácter no profesional, a partir de Segunda B, incluida la Categoría de Bronce, tras la reunión mantenida este martes con el Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre dicho asunto.

El presidente del organismo, Luis Rubiales, ha transmitido esta idea a través de una carta a sus homólogos de las federaciones territoriales a fin de "proyectar el futuro inmediato del fútbol nacional". La RFEF tiene intención de articular una "ronda de contactos a través de los presidentes" para "conocer todas las sensibilidades de los agentes del fútbol" antes de tomar cualquier decisión.

"En el sondeo a todos los colectivos del fútbol se planteará dar por finalizada la competición regular mediante un mecanismo exprés planteado a través de un modelo uniforme en todo el fútbol no profesional español llevado a cabo de la misma manera en todas las Comunidades Autónomas", añade.

"Se desarrollaría un mecanismo exprés de ascensos mediante un sistema de 'play-off' a partido único, a ser posible con sistema de concentración, con el fin de garantizar, al menos, el mismo número de ascensos que estaba previsto en el inicio de la competición", explica la Federación Española, que plantea esta solución al tratarse de una "situación excepcional".

Pero he aquí la gran duda, ya que no tiene decidido aún el criterio de los equipos que lucharán por el ascenso en los 'play off'. Hay diferentes vías abiertas (los cuatro actuales, promedio...), pero no hay ninguna decisión adoptada.

Además, no habrá descensos en ninguna categoría, aumentando los equipos la próxima temporada, abriéndose un periodo de tres o cuatro años para reajustar las categorías.





¿Y a partir de División de Honor Sénior?



El comunicado de la RFEF se refiere a Segunda B y Tercera, aunque la doctrina que marque, por norma general, será la que sigan el resto de federaciones. En el caso de la RFAF, queda por conocer los criterios de ascenso en DH Sénior (dos plazas). Y en la Sevillana, la duda es Primera Andaluza, que se juega un ascenso a 'play off'.