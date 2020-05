.Lobo sólo habla a base de goles

El '9' del San José confirma su gran olfato goleador y se convierte en el 'pichichi' de DH (18 tantos).



Finalizada la División de Honor Sénior tras la resolución dada por la RFAF, la mayoría de clubes respiran tranquilos porque, de una forma u otra, han visto cumplidos sus objetivos, tanto por arriba como por abajo. Es el caso de la AD San José, la cual cuenta en sus filas con el 'pichichi' de la categoría y que ha sido uno de los artífices de que la escuadra azulina estuviera fuera de los puestos de descenso cuando el campeonato liguero se detuvo (13º con 30 puntos). Su nombre es Lobo y a sus 25 años ha firmado la friolera de 18 goles en apenas 24 partidos (todos como titular).

"En San José me encuentro como en ningún otro sitio. He tenido esa confianza para hacerlo bien y meter goles. En lo colectivo no han salido del todo las cosas, por lo que es una alegría a medias. Todo me ha hecho crecer, tanto personal como futbolísticamente. Me hubiera encantado que la liga continuara para seguir fino de cara a portería y ayudar al equipo a levantar el vuelo, que lo estábamos consiguiendo", analiza.

Y es que sus números no casaron con el nivel colectivo. Bajo las órdenes de Maldonado, la escuadra cañamera apenas sumó dos victorias en diez encuentros, dinámica que tampoco varió mucho con la llegada de 'Ché' tras la marcha del anterior técnico a China. Con el nuevo míster en el banquillo del Felipe del Valle, los resultados no fueron inmediatos, aunque su labor individual siempre destacó. 'Hat-trick' al Tomares, dobletes ante el Isla Cristina y el Ciudad Jardín, tantos al Cabecense, al Alcalá, al Aroche, etc... que ayudaron a la entidad a pasar de estar en descenso en la jornada 11 a salir en la 17.

"Frustra que en lo personal salgan las cosas, pero luego el equipo saque menos de lo que podríamos. Trabajamos bien, con actitud, siempre generamos mucho ofensivamente y yo apenas paré de marcar, pero la dinámica negativa hace que sea difícil cambiar el rumbo. Se dio una situación desfavorable con la oportunidad irrechazable que se le planteó al míster, los resultados contrarios y el adaptarnos al técnico nuevo. Pero teníamos una gran plantilla y 'Ché' llegó con las ideas muy claras, por lo que poco a poco se vieron los frutos. Es un entrenador muy intenso y exigente", comenta.

El equipo fue ganando en confianza, y prueba de ello es la racha cuatro triunfos en los últimos cinco choques, por fin ligada a su buen hacer en el área rival (en la segunda vuelta, marcó en cinco de las ocho citas ligueras).

"Hubo variaciones tácticas. Dejé la banda y volví a mi sitio de delantero centro como referencia, pero con las mismas consignas y ambiciones. El gol entre ceja y ceja como '9' que soy, pero también con mucha movilidad para asociarme, caer a banda, trabajar defensivamente, etc. No me obsesiono con marcar, pero sí llegaba a los partidos con la seguridad de que si tenía una, iba a meterla. El no bajar los brazos y seguir metiendo goles ayudó al equipo a crecer. También he estado bien rodeado con Álvaro Lora, Varona y demás. Jugadores de segunda línea que llegaban y entendían a la perfección mis movimientos. Hemos sido una piña y se ha demostrado también fuera de los terrenos de juego", declara.

Atacante de características similares a las del francés Karim Benzema (asociación, movilidad, calidad€), Lobo ha incrementado con creces su faceta goleadora (dos 'hat-trick', tres dobletes...). Lejos quedan sus otras campañas vistiendo la elástica azulina donde marcó 12 y 11, respectivamente, y sus pasos menos productivos de cara a portería en el Sevilla C, Mairena, Andorra, San Roque de Lepe o Alcalá.

Pero lo que está claro es que tiene nivel y hambre como para mucho más. "En el plano individual, ha sido un curso muy productivo, tanto por el trabajo como por los goles. Me gusta la comparación con Benzema por eso mismo, porque es un futbolista que mete muchos goles, pero al que también se le valora todo el trabajo colectivo. Eso es lo que quiero. Que se ensalce por igual, por ejemplo, el trabajo que hice peleándome con los defensores del Cabecense, que fue un rival durísimo, así como los dos goles de vaselina en el 'hat-trick' al Isla Cristina, que me encantaron, o la volea al Ciudad Jardín. No sé qué deparará el futuro, porque yo lo que quiero es seguir creciendo profesionalmente y si se plantea una oferta interesante, la valoraré. Pero lo que está claro es que si no se da una oportunidad superior, San José es mi casa y la continuidad oficial del míster hace que apenas piense en moverme de aquí", concluye.