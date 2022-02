Carlos Álvarez, la gran ilusión de futuro en el Sevilla, redondea su semana fantástica

El desequilibrante futbolista del Sevilla Atlético, tras ser elogiado por medio continente, ha sido citado por la seleccionador nacional Santi Denia, junto a su compañero Juanlu

Carlos Álvarez está que se sale y ha vivido una semana fantástica: con dos goles, actuaciones sublimes, elogios de medio continente y, como colofón, una nueva convocatoria con la selección española sub 19, que premia su gran momento de forma. Después de superar algunos problemas físicos al inicio del curso, el menudo mediapunta va teniendo cada vez más minutos de juego y se ha vuelto a erigir como uno de los mejores activos del Sevilla Atlético y todo un valor de futuro para la entidad de Nervión.



Carlos Álvarez y su compañero Juanlu Sánchez son los dos canteranos del Sevilla FC que han recibido la llamada del seleccionador nacional sub 19, Santi Denia, para una concentración en la localidad alicantina de Alfaz del Pi, con tres días de entrenamientos que se desarrollarán entre el 21 y el 23 de este mes y un amistoso ante Noruega.



El '10' del Sevilla Atlético hace honor a un dorsal reservado para jugadores desequilibrantes, habilidosos y con capacidad innata para atraer la mirada de los espectadores. El pasado domingo fue suplente en la visita del filial al CD Alcoyano, pero el equipo perdía 2-0 en el minuto 10' y Alejandro Acejo tuvo que recurrir a él cuando sólo habían transcurrido media hora de juego.





No se equivocó, pues, uno de los mejores que se vieron el pasado fin de semana en el. El tanto no sirvió para sumar, pues el partido en El Collao acabó con 2-1, pero el canterano sevillista volvió a reivindicarse y no dio muestras de cansancio pese a haber jugado entre semana competición europea con el Juvenil A El pasado martes día 8, el Sevilla FC se clasificó para lostras imponerse a domicilio, que hizo el único tanto del encuentro y protagonizó numerosas jugadas de peligro a pesar del lamentable estado del terreno de juego, que era un patatal. Su partidazo no sólo despertó elogios entre los aficionados nervionenses y los hinchas locales, sino que tuvoal ser difundida por los medios oficiales de esta competición denominada la, que después de "cumplir un sueño" al debutar con el primer equipo y aprovechar la plaga de bajas para convertirse en un habitual en las listas de Lopetegui en los últimos meses, firmó un nuevo contrato que le liga a la entidad de Nervión hasta 2026 y ahora ha sido llamado también por el seleccionador sub 19, Santi Denia, que esta vez no ha citado al portero sevillista Alberto Flores.España, que, se enfrentará a lael miércoles 23 a las 11:00 horas, en un encuentro preparatorio para la fase de clasificación delque se jugará en marzo en Eslovaquia y en el que los dos sevillistas tienen muchas opciones de estar.España superó la primera fase clasificatoria al quedar, aunque con los mismos puntos, debido a una peor diferencia de goles.