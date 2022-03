Sevilla Atlético 0-2 UCAM Murcia: La eficacia fue universitaria.

El Sevilla Atlético no pudo sumar puntos en la mañana de este domingo tras caer derrotado en el Estadio Jesús Navas ante el UCAM Murcia por 0-2. El filial franjirrojo sigue siendo el equipo que marca la frontera del descenso con 31 puntos. Tenía el conjunto de Alejandro Acejo una gran oportunidad de meterle tres puntos a un rival directo por la salvación pero fue el cuadro de Salva Ballesta el que salió victorioso gracias a su mejor eficacia.



Y avisaban desde el minuto uno los universitarios con un taconazo de Rubén Mesa que Javi Díaz desviaba con una gran intervención. Zarzana e Iván Romero lo intentaban sobre la portería visitante pero sería el conjunto murciano, el filo del descanso, el que se adelantaría con un remate de cabeza de Xemi ante el que nada pudo hacer el meta sevillista.



En el segundo acto, los de Salva Ballesta no tardarían en ampliar su renta. En el 56' Josema batía por bajo a Javi Díaz poniendo el choque muy cuesta arriba para los locales. Acejo movió el banquillo en busca de la reacción que si bien busco el Sevilla Atlético, el marcador ya no se movería.





Ficha técnica:Javi Díaz, Valentino, Kike Salas, José Ángel (Juanmi, minuto 65), Juan María, Lulo, Juanlu (Cristóbal, minuto 70), Nacho Quintana (Santisteban, minuto 70), Zarzana (Adrián Peral, minuto 70), Ismael, Iván (Musa, minuto 70).Pedro López; Tekio, Charlie Dean, Josete, Moi (Chacartegui 85'); Fullana (Caro 76'), Armando; Xemi, Moyita (Manu Garrido 65'), Josema; Rubén Mesa (Alberto Fernández 85').: Xemi, minuto 43.: Josema, minuto 56.Antonio Sánchez Sánchez, del comité extremeño. Amonestó a Armando, Fullana, Kike Salas, Tequio.