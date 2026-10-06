La confesión de Iker Muniain, ex del Athletic Club: "Después de tantos golpes y caídas"

El actual entrenador del Salamanca UDA de Segunda Federación, fue uno de los que extrajo las bolas en el sorteo de Copa del Rey del pasado lunes. En Las Rozas recordó cómo fue levantar el título copero en 2024 en el Estadio de la Cartuja. "Fue un sueño hecho realidad"

Este pasado lunes el Athletic Club conoció en el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey cuál será su rival para un encuentro que se disputará entre el 27 y el 29 de octubre a partido único. El Athletic Club, al igual que le ocurrió al Sevilla, fue uno de los equipos que tendrá que esperar a la resolución de una de las dos eliminatorias previas que aún están por dirimirse.

El Athletic Club se medirá al vencedor del duelo entre AE Prat y San Rafael. Previsiblemente el AE Prat será el rival de los de Edin Terzic y la mano inocente que 'eligió' al rival del Athletic Club fue un viejo conocido y leyenda del cuadro de San Mamés: Iker Muniain. El actual entrenador del Salamanca UDS fue uno de los protagonistas elegidos por la RFEF para extraer las bolas del sorteo de Copa del Rey.

Muniain recuerda su título de Copa del Rey con el Athletic Club

Antes de iniciarse el sorteo, Iker Muniain recordó cómo fue levantar el título de Copa del Rey en 2024, uno de las tres veces que el ex del Athletic Club ha celebrado un trofeo con los de San Mamés. En el Estadio de la Cartuja, el Ahtletic Club se enfrentó al Real Mallorca. Después de 120 minutos, el encuentro se tuvo que dirimir en los penaltis y ahí el Athletic Club fue mejor que los bermellones.

Muniain, que también perdió cuatro finales con el Athletic Club, recordó cómo casi en el ocaso de su carrera, el destino quiso que levantase un nuevo título con los vascos, siendo él además, el capitán de los leones. "He tenido la gran suerte de jugar muchas finales de Copa. He perdido cuatro y cuando llegaba el final de mi carrera tuve la oportunidad de salir campeón", así recordó Muniain el triunfo en 2024.

La noche mágica en Sevilla en la que Muniain fue campeón con el Athletic Club

Además Muniain apuntó a la noche mágica que vivieron los jugadores del Athletic Club y la afición vasca después de varios sinsabores: "Para mí y para todos los athleticzales fue una noche mágica. Después de tantos golpes y caídas poder proclamarnos campeones y levantar la Copa de esa manera en Sevilla fue un sueño hecho realidad".

No escondió la felicidad Muniain al hablar del título de Copa del Rey que logró con el Athletic Club: "Un recuerdo que lo guardo con mucha emoción y cada vez que lo recuerdo me pone feliz, tengo en la retina imágenes que son preciosas".

Iker Muniain vuelve a la Copa del Rey como entrenador

La vuelta de Iker Muniain a la Copa del Rey será como entrenador del Salamanca UDS y lo hará midiéndose a un Celta de Vigo que cuenta con otro veterano del fútbol como Iago Aspas. El gallego está viviendo su última temporada, en teoría, en el Celta de Vigo y será bonito ver el reencuentro entre dos leyendas del fútbol en España que viven momentos diferentes como entrenador y como jugador.

Si el Salamanca es capaz de tener la misma garra que tenía Muniain como futbolista, el Celta de Vigo tendrá que emplearse a fondo para tratar de superar la primera ronda de Copa del Rey.