Un ex directivo de Jon Uriarte critica la gestión del presidente del Athletic

Igor San Román fue una de las personas más importantes en los dos primeros años de presidencia de Jon Uriarte, pero se terminó marchando por desavenencias con el actual mandamás del club vasco. El antiguo directivo ha señalado que la actuación en la UEFA Champions League ha sido un fracaso

Cuando la pelota no entra en el fútbol, en cualquier equipo, aparecen las críticas. No es diferente en el Athletic Club en donde Igor San Román ha roto su silencio para arremeter contra la gestión de Jon Uriarte, el actual presidente del club rojiblanco. Directivo durante los dos primeros años de presidencia de Jon Uriarte, San Román ha dicho que se marchó por el mandamás comenzó a tomar decisiones sin consultar a nadie. También ha dicho que la actuación en la UEFA Champions League ha sido un fracaso.

Igor San Román no se ha mordido la lengua a la hora de contar por qué se marchó del Athletic Club. "Toma decisiones sin consultar, en que te das cuenta de que el ciclo de connivencia juntos ha tocado a su fin, otro caso es que luego puedas convivir y entenderte", ha dicho en una extensa entrevista en UP! Athletic de Durangaldeko Telebista.

Por otro lado, el ex directivo del Athletic Club también ha repasado la temporada en donde ha tildado la actuación en la UEFA Champions League de fracaso, mientras que también ha tenido palabras para Ernesto Valverde. "La Champions es el gran fracaso de la legislatura. He visto superado a Ernesto Valverde esta temporada desde el principio y lo he dicho, pero eso no quita que sepamos que Ernesto es impresionante, él nos ha hecho volver a disfrutar de la gabarra 40 años después".

Igor San Román, ex directivo del Athletic Club, pone luz a su salida del Athletic Club

Igor San Román ha reflexionado por qué no se ha presentado a las elecciones a la presidencia del Athletic Club. "Yo lo que quise fue crear la opción, a raíz de que recibí impactos, impulsos y estímulos para que lo hiciese, y creé una pequeña parte de la situación que te puede permitir llegar a presentarte a las elecciones del Athletic".

El ex directivo ha explicado que cuando se estaba celebrando el título de la Copa del Rey ya notaba que había algo que no funcionaba en el Athletic Club. "Yo en la gabarra ya empezaba a vislumbrar, a tener indicios, a tener certezas de que lo que nos había llevado hasta allí se está empezando a distorsionar. Lograr ese objetivo fue espectacular, lloras de felicidad, pero sabes que a nivel interno las cosas ya no fluían igual".

Por último, ha dado más razones por las que terminó marchándose del Athletic Club. "Ya llevaba tiempo viendo que el club no iba a cumplir. Nosotros no íbamos a cumplir con el proyecto con el que habíamos ilusionado a nuestra gente y que empezaban a cambiarse ciertas tornas, empezaban a generarse ciertas resistencias, empezaban a haber ciertos silencios, empezaban a no fluir de la misma manera las cosas como estaban fluyendo".