Edin Terzic, crítico a pesar del triunfo del Athletic Club: "No hemos estado contentos con el primer tiempo"

El cuadro vasco se llevó este pasado viernes la Euskal Herria Txapela ante la Real Sociedad en Anoeta después del gol cuando se acercaba la hora de partido de Maroan Sannadi. "Nos ha servido para recuperar y seguir construyendo", narró el técnico alemán

Athletic Club y Real Sociedad vivieron este pasado viernes el primer derbi vasco de la temporada, aunque de carácter amistoso, ninguno de los dos equipos dejó de lado la importancia de ganarle a su gran rival. En Anoeta, el Athletic Club se impuso por 0-1 gracias a un gran gol de Maroan Sannadi que remató en plancha un centro de fuera a dentro en el primer palo.

La Real Sociedad se mostró quizás, demasiado inoperante de cara a portería gracias al trabajo del Athletic Club, que a pesar de contar con varios suplentes en el once titular, se llevó la Euskal Herria Txapela. Después del encuentro y a pesar de ser este de carácter amistoso, Edin Terzic compareció ante los medios de comunicación para dar una pequeña valoración del choque ante la Real Sociedad.

Edin Terzic sigue con la exigencia máxima en el Athletic Club

Edin Terzic, al igual que hizo en la pretemporada del Athletic Club y también ha remarcado en cada uno de los seis partidos que han disputado los leones en Liga, puntualizó lo que no le había gustado del partido ante la Real Sociedad.

El técnico alemán, que volvió a ganar después de dos empates en Liga, remarcó que el primer tiempo de su equipo no le gustó: "No hemos estado contentos con el primer tiempo". A pesar de ser un amistoso, Edin Terzic indicó que siempre es importante ganar: "Es bueno ganar de nuevo".

El gol de Sannadi con el Athletic Club

Maroan Sannadi fue posiblemente la mejor noticia del amistoso que el Athletic Club disputó ante la Real Sociedad. Después de una lesión el pasado curso que lo dejó en el dique seco durante varios meses, el delantero marroquí se reencontró con el gol. Edin Terzic valoró su tanto: "Siempre es bueno que un delantero marque".

Además sobre Rego, que disputó los 90 minutos, Terzic también elogió la versatilidad del jugador: "Es un jugador híbrido. Lo más importante es que haya jugado 90 minutos". Por último en relación a los jugadores del Athletic Club, Edin Terzic se mostró especialmente alegre con la vuelta de Dani Vivian, que se suma a los efectivos disponibles en defensa. "Estamos muy contentos, está volviendo a competir sin dolor", remarcó el técnico del Athletic Club.

El Athletic Club, sin Nico Williams y esperando la vuelta de Laporte y Unai Simón

El Athletic Club sigue ahora cruzando los dedos para que no se produzca ningún lesionado más en este parón de selecciones. Por el momento, Nico Williams ha sido el único en caer, motivo por el cual dejó la concentración con España.

Este sábado, España disputará el tercero de los cuatro encuentros de la Nations League que tiene prevista la Roja. Ahí estarán Unai Simón y Laporte representando al Athletic Club y el único deseo del club vasco es que no se produzca una nueva lesión. Además, el Athletic Club está a la espera del regreso de Álex Padilla, que está con México y Álvaro Djaló, con Guinea Bisáu.