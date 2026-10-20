Un acierto llamado Gabriel Jesus: salvo Mbappé, supera al resto de atacantes del Real Madrid

La discutida apuesta de Deco por el brasileño empieza a dar sus frutos y mucho antes de lo esperado; su impacto inmediato en el conjunto azulgrana contrasta con las dificultades de los atacantes del Real Madrid para encontrar portería y refuerza la sensación de que el club acertó con esta operación ya que las primeras opciones fueron otras

Gabriel Jesus se ha convertido en otra de las gratas sorpresas del inicio de temporada en el FC Barcelona. El delantero brasileño, que aterrizó en el Camp Nou en los últimos compases del mercado estival, está aprovechando cada oportunidad que le concede Hansi Flick y sus números empiezan a generar odiosas comparaciones con los atacantes del Real Madrid.

De hecho, según los registros hasta ahora, solo Kylian Mbappé, con nueve tantos y a tres de Raphinha, supera sus cifras goleadoras entre los delanteros del conjunto blanco.

Cuatro goles en apenas 234 minutos: un tanto por hora

El ex del Arsenal suma cuatro tantos en apenas 234 minutos disputados, lo que supone marcar un gol cada 59 minutos. Tres de esas dianas han llegado en LaLiga y la otra, en la Champions League, durante su estreno goleador ante el Feyenoord. Un rendimiento extraordinario para un futbolista que llegó rodeado de dudas por sus problemas físicos y por sus discretos registros anotadores en sus últimas campañas en Inglaterra.

En cuanto a los arietes del Real Madrid, Jude Bellingham lleva tres y con dos están Arda Güller, Carlos Espí y Yan Diomande. El gran señalado en esta estadística es Vinicius Junior, quien solo lleva un tanto a estas alturas,

El brasileño siempre necesitó tiempo para recuperar sensaciones después de las lesiones que frenaron su progresión en el Arsenal. Ahora, en cambio, ha encontrado en el sistema de Flick el ecosistema perfecto para recuperar su mejor versión.

Un fichaje de diez millones que empieza a rentabilizarse

La llegada de Gabriel Jesus no era la primera opción de Deco para reforzar el ataque azulgrana. De sobra es conocido que el 'plan A' del Barça siempre fue Julián Álvarez, pero el Atlético de Madrid nunca estuvo dispuesto a negociar su salida y Deco tuvo que empezar a sondear otras opciones. Posteriormente, también hubo contactos para conocer la situación de Lautaro Martínez, aunque la operación tampoco terminó concretándose ante la negativa tajante del Inter.

Finalmente, el Barça encontró una alternativa de última hora en el brasileño, cuya incorporación se cerró por diez millones de euros fijos, más cuatro en variables y un 20 % de una futura venta. Una apuesta de menor coste que las anteriores y que, al menos en este comienzo de curso, está ofreciendo un rendimiento inmediato.

La operación también se entiende mejor por el contexto de la planificación deportiva. El conjunto azulgrana ha perdido a Robert Lewandowski, Ferran Torres y Marcus Rashford, mientras que las incorporaciones de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Gabriel Jesus han elevado las prestaciones ofensivas de Flick. El resultado es un equipo con más recursos y una producción goleadora que asusta a sus rivales.

Julián Álvarez todavía no se estrena y Lautaro suma seis goles

Mientras Gabriel Jesus celebra sus primeros tantos como azulgrana, otros de los delanteros que estuvieron en la agenda de Deco atraviesan situaciones diferentes.

Julián Álvarez todavía no ha conseguido marcar con el Atlético de Madrid en el arranque de temporada, un dato que contrasta con la eficacia inmediata del brasileño.

Lautaro Martínez, por su parte, sí está respondiendo en el Inter de Milán. El internacional argentino suma seis goles en siete partidos disputados en lo que va de campaña, unos números que confirman su capacidad para mantener una producción ofensiva constante.

Flick ve aún mucho margen de mejora en Gabriel Jesus

El técnico alemán ya había advertido de que el brasileño tenía todavía mucho margen para crecer. Tras el encuentro de Champions ante el Galatasaray, Flick destacó tanto su calidad futbolística como sus condiciones personales. "Gabriel es un jugador top y lo hará mucho mejor que ahora. Estoy feliz, pero creo que tiene mucho más potencial y lo mostrará las próximas semanas y meses", afirmó el entrenador azulgrana.

El delantero respondió pocos días después con una nueva actuación destacada ante el Betis, en la que volvió a encontrar portería. Su rendimiento ha sido especialmente importante durante la ausencia de Raphinha, para quien inicialmente estaba llamado a ser una alternativa desde el banquillo.

Deco sigue ganando crédito con sus fichajes

La llegada de Deco a la dirección deportiva del Barcelona generó ciertas dudas al principio, especialmente por la dificultad de tomar el relevo de Mateu Alemany, que había dejado el listón alto en esa parcela.

Sin embargo, el tiempo está dando la razón al portugués, que desde su llegada en el verano de 2023 ha ido encadenando decisiones que han terminado dando resultados. Una de las primeras fue la apuesta por Hansi Flick para el banquillo, una elección que pronto empezó a traducirse en éxitos deportivos.

En el mercado de fichajes, el balance también invita al optimismo. Deco ha conseguido aligerar la masa salarial con salidas de contratos importantes, como los de Lewandowski o Ansu Fati, y cerrar operaciones que han permitido ingresar cantidades relevantes por futbolistas como Ferran Torres o Vitor Roque.

Su mérito no se limita solo a las ventas. La llegada de jugadores de primer nivel como Dani Olmo y Anthony Gordon convive con apuestas que, sin generar tanto boom mediático, están ofreciendo un rendimiento inmediato. Gabriel Jesus y Adeyemi encajan en ese segundo grupo y refuerzan la sensación de que el Barcelona ha encontrado soluciones eficaces sin necesidad de afrontar desembolsos desorbitados.