Alberola Rojas, favorito para arbitrar El Clásico entre Madrid y Barcelona

El colegiado manchego gana fuerza como principal candidato para dirigir el primer Clásico de la temporada entre el FC Barcelona y el Real Madrid, que se disputará este domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou. Se sitúa por delante de otras opciones para el encuentro, aunque su designación todavía no es oficial

El Comité de Designación Arbitral parece decantarse por Alberola Rojas para dirigir el Clásico del fútbol español, después de que Alejandro Hernández Hernández haya perdido fuerza en las últimas semanas. El colegiado manchego podría estrenarse así en el partido más importante del calendario futbolístico español.

Uno de los factores que favorecen su candidatura es que no ha dirigido ningún encuentro del Barcelona ni del Real Madrid en toda su trayectoria. Además, descansó en la última jornada de LaLiga, una circunstancia que refuerza sus opciones para hacerse cargo de un choque de máxima exigencia.

Alberola Rojas gana terreno frente a Hernández Hernández

La candidatura de Alberola Rojas ha ido creciendo frente a la de Hernández Hernández, que inicialmente parecía partir con ventaja. El colegiado canario dirigió los dos últimos Clásicos disputados en el Camp Nou, pero ahora ha perdido protagonismo en la carrera por arbitrar el duelo de este domingo.

Para Alberola Rojas, su posible designación supondría estrenarse en un Barcelona-Real Madrid. El árbitro manchego todavía no ha dirigido este enfrentamiento, por lo que tendría ante sí una de las mayores pruebas de su dilatada trayectoria profesional.

Además, afronta una semana importante en el ámbito internacional. Este miércoles debutará en la Liga de Campeones con el encuentro entre el Sabah de Azerbaiyán y el Borussia Dortmund, después de haber arbitrado dos partidos de la Europa League durante esta temporada.

La designación del Clásico, sin embargo, no se hará oficial hasta el sábado 24 de octubre, apenas un día antes del encuentro. Hasta entonces, Alberola Rojas continúa como el principal candidato para impartir justicia sobre el verde en el Spotify Camp Nou.

El balance de Alberola Rojas con Barcelona y Real Madrid

Los precedentes del colegiado manchego con ambos equipos presentan un balance favorable. En los 13 partidos que ha dirigido al Barcelona, el conjunto azulgrana ha conseguido diez victorias, dos empates y una derrota. Su último encuentro con los culés fu el pasado febrero, cuando vencieron por 3-0 al Levante en el Camp Nou.

La única derrota azulgrana con Alberola Rojas como árbitro se produjo en mayo de 2023, cuando la Real Sociedad se impuso por 1-2 en el estadio barcelonista.

Por su parte, el Real Madrid suma doce victorias, tres empates y cuatro derrotas en los 19 encuentros que ha arbitrado el manchego. Su último precedente con los blancos fue el empate en casa ante el Girona, un partido que trajo consigo mucha polémica por un penalti no pitado sobre Kylian Mbappé. Como visitante, el más reciente fue el triunfo por 0-2 frente al Valencia en Mestalla, en febrero de este mismo año.

El Clásico se disputará este domingo 25 de octubre a las 21:00 horas, correspondiente a la décima jornada de LaLiga. La confirmación del árbitro será uno de los últimos detalles por resolver antes de que Barcelona y Real Madrid se enfrenten en una nueva edición del duelo más mediático del fútbol español.