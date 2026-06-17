El Barcelona apuesta por darle continuidad a Belletti como entrenador del filial

El club azulgrana anuncia la renovación del que fuera autor del legendario gol del título de la Champions de 2006 para que siga al frente del Barça Atlètic

Juliano Belletti seguirá siendo una temporada más el entrenador del Barça Atlètic. Así lo ha anunciado este miércoles la entidad azulgrana que alarga, por tanto, el contrato entre las partes que finalizaba con la temporada acabada hace algunas semanas. La idea de la continuidad estaba en la mente de las dos partes y ahora se ha concretado. El club no sólo se mueve en la planificación del primer equipo.

Pese a que no ha logrado el ascenso, el Barcelona ha valorado el trabajo de Belletti para seguir apostando por el brasileño una temporada más. El club, en su comunicado, ha relatado que "en su primer curso al frente del filial cumplió con los objetivos de formación y proyección de los jugadores, con muchos de ellos con presencia en el primer equipo y dando protagonismo a futbolistas juveniles. Y es que durante la temporada 21 jugadores se estrenaron con el Barça Atlètic, muchos de ellos juveniles. En el total de la temporada participaron 42 futbolistas".

El Barça Atlètic terminó la temporada sexto clasificado y no pudo abordar el deseado ascenso

El filial del Barcelona terminó la Liga sexto, a tres puntos de las eliminatorias de ascenso, y cayó eliminado en los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones juvenil frente al Maccabi Haifa israelí. Durante la campaña, las lesiones y los jugadores que fueron subiendo y participando con el primer equipo también han influido en los resultados.

El entendimiento entre Belletti y el Barcelona venía de semanas atrás, aunque ha sido a la vuelta de las vacaciones del futbolista cuando han sellado el acuerdo definitivo para que continúe siendo el entrenador del segundo equipo azulgrana. El trabajo de Belletti, entre otras cuestiones, también es muy valorado por Hansi Flick para la formación de jóvenes talentos de la cantera.

Belletti se incorporó a la estructura del Fútbol Formativo en 2023 como técnico asistente del Juvenil A. Posteriormente fue subiendo peldaños y el pasado verano se hacía cargo como entrenador del Barça Atlètic, que milita actualmente en Segunda Federación. El ascenso será uno de sus objetivos, además de seguir formando futbolistas que puedan nutrir al primer equipo del Barcelona.

Juliano Belletti, autor del gol que le dio al Barcelona su segunda Champions en el año 2006

La figura de Belletti tiene su trascendencia en la historia del Barcelona. El que fuera lateral derecho fue el autor del gol de la victoria en la final de la Liga de Campeones de 2006 disputada contra el Arsenal en París. Un momento histórico en el que el brasileño acabó siendo definitivo para que el club conquistara su segunda Champions League, tras la Copa de Europa de 1992 en Wembley. Tras la de 2006, llegaron las de 2009 (Roma), 2011 (Wembley) y 2015 (Berlín).

Ahora el rol de Belletti tiene que ver con los banquillos para un segundo equipo que tan importante es un club como el Barcelona. No hay nada más que ver la cantidad de futbolistas que procedentes del filial aparecen en el primer equipo.