Flick, sin excusas por las bajas, confirma un regreso en París: "Después sabremos muchas cosas"

El técnico alemán confirma la titularidad de Raphinha y resta importancia a las numerosas ausencias del conjunto azulgrana en defensa; Pedri coincide en que el partido medirá el potencial real del Barça en Europa

El FC Barcelona afronta este martes la primera gran prueba de su arranque de temporada. Los azulgranas visitan al Paris Saint-Germain en la tercera jornada de la fase liga de la Champions League con la intención de prolongar su buena dinámica y dar un golpe de autoridad ante el vigente campeón. En la víspera del encuentro, Hansi Flick y Pedri comparecieron ante los medios para analizar un enfrentamiento que consideran importante, aunque todavía lejos de tener carácter definitivo.

Ambos coincidieron en señalar el control del balón como uno de los factores determinantes, conscientes de que enfrente tendrán a un equipo que destaca por su intensidad, su calidad individual y su capacidad para dominar los partidos.

Flick no se preocupa por las bajas del Barcelona

Uno de los principales problemas para el técnico alemán estará en la defensa. Las lesiones de Eric García, Jules Koundé y Andreas Christensen, además de la duda con Gerard Martín, obligan a Flick a buscar alternativas para construir una retaguardia de garantías. Sin embargo, el entrenador azulgrana no quiso dramatizar la situación y recordó que cuenta con distintas posibilidades para cubrir las ausencias. "Tenemos varias opciones, Frenkie (de Jong) puede jugar ahí y también Alexis Campos, que se ha entrenado con nosotros por primera vez. Soy muy positivo, creo que todo va bien. Toco madera. No es el mejor momento para nosotros, pero hay que aceptarlo", explicó.

Flick tampoco quiso ofrecer demasiadas pistas sobre Gerard Martín, mientras que se mostró confiado en poder recuperar a Jules Koundé para el Clásico del domingo contra el Real Madrid. Además, confirmó que Raphinha será titular ante el PSG.

El entrenador considera que el enfrentamiento ante el conjunto parisino permitirá comprobar el verdadero potencial de su equipo, aunque no lo ve como una final anticipada. "Un buen test para ver el momento del equipo, una oportunidad para mostrar el nivel", resumió. "Me gustaría que jugáramos con confianza, juntos, como un bloque, como los últimos partidos. Vamos a afrontar quizá el mejor equipo de los últimos años, es una buena oportunidad de mostrar de lo que somos capaces. Nos permitirá saber muchas cosas", añadió.

Elogios de Flick a Luis Enrique y al PSG

El técnico del Barcelona también tuvo palabras de reconocimiento para Luis Enrique, al que considera uno de los grandes responsables de la evolución del equipo francés. "Ha ganado dos Ligas de Campeones seguidas, me gusta la dinámica y la intensidad que da a su equipo, los cambios y el dinamismo que pone. En estos años han mejorado muchísimo", destacó, antes de definir al PSG como un equipo "más maduro".

Flick, no obstante, quiso marcar distancias respecto a las temporadas anteriores y reivindicó el buen comienzo de los suyos. "El año pasado no era fácil para nosotros, pero este hemos empezado como queríamos, con mucha confianza con el balón y creando muchas ocasiones", recordó.

El entrenador alemán también abordó los goles que está encajando el Barça pese a su pleno de victorias. A su juicio, forma parte de los riesgos que asume el equipo, aunque considera que su capacidad ofensiva compensa esa circunstancia. "Creo que la clave estará en el centro del campo, ambos equipos tenemos jugadores muy importantes, de gran calidad. Cuando tenemos la posesión es seguro que el adversario no marca. El problema es cuando cometes errores ante rivales como el PSG", advirtió.

Pedri señala la posesión como clave ante el PSG

En la misma línea se expresó Pedri, que anticipa una batalla exigente en el centro del campo y confía en que el Barcelona pueda imponer su estilo. El canario se verá las caras con Vitinha, uno de los futbolistas más destacados del conjunto de Luis Enrique. "Imagino una batalla bonita, los dos centros del campo sin balón sufren más que con la pelota. El que tenga el balón decantará el partido de su lado. Esperemos tenerlo nosotros, traemos la dinámica para ello y estamos confiados", aseguró.

El centrocampista canario también coincidió con Flick en que el encuentro servirá para medir las posibilidades del equipo en Europa, aunque todavía queda mucho camino hasta la lucha definitiva por el título. "Será un partido muy difícil contra un rival complicado", explicó Pedri, que considera que el choque les permitirá saber dónde están en el continente "a estas alturas de la temporada". "Para las finales queda mucho, queremos ganar para mantener nuestra buena dinámica", añadió.

El internacional español también recordó la exigencia que acompaña al Barcelona y dejó claro que el nombre del rival no debe cambiar los objetivos del equipo. "En el Barça cada tres días tienes que demostrar que tienes el nivel para ganar, es la exigencia que hay, si pierdes un partido se habla ya de crisis. Aunque el rival sea el PSG, el campeón, hay que ir a por ellos", afirmó.

Pedri elogia a Vitinha y defiende a Lamine Yamal

Uno de los duelos individuales más interesantes será el que protagonizarán Pedri y Vitinha en la medular. El futbolista del Barcelona no escatimó elogios hacia el portugués, al que considera determinante para el juego del PSG. "Es un jugador diferencial, uno de los mejores o el mejor del mundo en cuanto a crear juego, tener la pelota", señaló. "Con balón aporta mucho al PSG y cuando no está se nota mucho. Me gusta enfrentarme a jugadores así, lo bonito es jugar contra los mejores", agregó.

Pedri también salió en defensa de Lamine Yamal, protagonista habitual por su rendimiento y por las comparaciones con Leo Messi. El canario considera que el joven atacante debe centrarse en disfrutar del fútbol sin mirar a otros jugadores. "Marca mucho la diferencia, no se tiene que fijar en nadie, compararse con Leo Messi es complicado, tiene que hacer su carrera, estar tranquilo, a día de hoy es el mejor del mundo, tenemos que ayudarlo a que esté tranquilo y disfrute", comentó.

Por último, valoró positivamente la conexión que está construyendo con Anthony Gordon, uno de los nuevos argumentos ofensivos del Barcelona. "Con Anthony me llevo bien, tenemos una buena relación. Ha sido muy fácil, me ha sorprendido la calidad que tiene. Nos va a aportar mucho en el juego y en la faceta goleadora", concluyó.