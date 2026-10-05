Iniesta, ex del Barcelona, sobre el caso Negreira: "No se ha llegado al final de lo que se está hablando"

El actual entrenador en la Segunda división de Emiratos Árabes Unidos, habló con pocos filtros en una entrevista para el diario AS. "Si miras a cuatro o seis o ocho años vista el grueso del equipo estará en su plenitud futbolística", afirmó sobre la selección española actual

Andrés Iniesta siempre ha sido igual de transparente en el terreno de juego como fuera del mismo. Si bien es cierto, el manchego, escondía mejor la pelota, en eso era uno de los mejores sino el mejor. Ahora Andrés Iniesta empieza su carrera como entrenador y a falta del nivel pro como técnico, vive una de sus primera experiencias al frente de un equipo en Emiratos Árabes Unidos, donde entrena en Segunda división.

En una entrevista para el diario AS, el ex futbolista del Barcelona fue cuestionado por el caso Negreira, que desde que se conoció, ha manchado en cierta medida los éxitos deportivos que el Barcelona consiguió desde 2001 hasta 2018, cuando supuestamente el cuadro culé llevó a cabo una serie de pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Iniesta fue tajante cuando fue cuestionado por el caso Negreira y aludió al debate inexistente en lo futbolístico: "Futbolísticamente hablando no hay debate". Además el ex futbolista del Barcelona quiso respetar la presunción de inocencia y habló de que por su parte nunca escuchó ni sintió esa supuesta ayuda arbitral: "No se ha llegado al final de lo que se está hablando, pero incluso si analizamos todos los partidos de la época de los que se hablan no encontrarían ni un uno por ciento de esas posibles ayudas. Yo nunca escuché, ni vi, ni me sentí ayudado. Cada partido, los aficionados y los jugadores ven favores a los otros".

Iniesta le resta importancia al Balón de Oro

Iniesta se retiró del fútbol sin haber logrado un Balón de Oro, algo injusto si se tiene en cuenta el Mundial que hizo en 2010 y el desarrollo de su carrera. A pesar de esto, el ex del Barcelona quiso dejar claro que para el aficionado, lo verdaderamente importante son los títulos de los equipos y no los premios individuales: "Me gusta pensar y sigo pensando que la gente y el aficionado de cada equipo lo que quiere ver es que su equipo gana títulos más allá de Balón de Oro. Luego cada uno le dará la importancia que crea al galardón".

Iniesta junto a Lamine Yamal, unos de los favoritos al Balón de Oro 2026

Insistió nuevamente Andrés Iniesta en la relevancia que tiene el Balón de Oro y cómo la gente prefiere una Liga o una Champions League: "Cuando escucho que si el Balón de Oro tiene tanta relevancia… no sé. Lo que la gente quiere es la Liga y la Champions y si viene, viene. No es un logro que se pueda poner a la altura de una Liga o una Champions". Sobre si alguien saldría a la calle por un Balón de Oro, Iniesta fue tajante: "Cada cosa tiene su nivel y a veces queremos poner eso como lo más importante que existe y no es así".

La actual selección española, con mucho por ofrecer

Por último sobre la actual generación ganadora de la selección española, Iniesta apostó porque tienen que seguir mejorando ya que dentro de pocos años, el bloque de la Roja estará en su plenitud futbolística: "Estos son muy jóvenes. El reto es el de ir con la mentalidad de que el grupo siga mostrando lo que está mostrando. Si miras a cuatro o seis o ocho años vista el grueso del equipo estará en su plenitud futbolística. El presente y futuro es muy bueno".