Óscar López, exentrenador de Fermín: "Es un futbolista que siempre rinde. Aunque a veces parece que esté enfadado"

Fermín López se perdió el Mundial 2026 por una fractura en el quinto metatarsiano, pero ha regresado con más fuerza que nunca. El centrocampista del Barcelona suma cuatro goles y dos asistencias en LaLiga y Óscar López desvela la clave que le convirtió en un futbolista diferente desde su etapa de formación

Fermín López no pudo estar con España en el Mundial de 2026 después de sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Un contratiempo que frenó su gran momento, pero que no ha impedido que el centrocampista del Barcelona regrese con más fuerza que nunca. Sus primeros partidos de la temporada ya lo confirman.

El futbolista de El Campillo ha comenzado el curso a un ritmo que explica por qué el Barcelona sigue confiando tanto en él. Cuatro goles y dos asistencias en las primeras jornadas de LaLiga reflejan su impacto ofensivo, pero detrás de esta versión de Fermín hay una historia que va mucho más allá de sus números actuales.

Fermín ya destacaba cuando el físico no le acompañaba

Óscar López, exentrenador del Barcelona, conoce bien al centrocampista y ha explicado a SPORT cómo era Fermín antes de convertirse en uno de los nombres habituales del primer equipo azulgrana. Su evolución, según el técnico, tiene mucho que ver con una característica que durante sus primeros años podía parecer un inconveniente. "Fermín es un jugador que siempre rinde", asegura López, que va un paso más allá al definir su rendimiento como "espectacular", especialmente por la manera en la que ha conseguido explotar sus condiciones físicas.

Sin embargo, el camino no siempre fue tan sencillo. Cuando todavía estaba en edad juvenil, Fermín tenía más dificultades para imponerse físicamente y eso le obligó a buscar otras soluciones sobre el césped. "Ya rendía hace años, cuando tenía menos físico y le costaba mucho", explica el exentrenador del Barça. Aquella desventaja terminó teniendo un efecto inesperado: obligó al jugador a desarrollar recursos que hoy forman parte de su repertorio.

El hándicap que terminó siendo una ventaja

López considera que las dificultades físicas que encontró Fermín durante su formación fueron determinantes para construir al futbolista que es ahora. En lugar de depender únicamente de su potencia, tuvo que trabajar otros aspectos de su juego. "Su hándicap físico le ha hecho que haya trabajado de manera única la resiliencia", señala. Entre esos aprendizajes destaca el trabajo de perfiles, los controles, la capacidad para jugar a uno o dos toques y, especialmente, el golpeo.

Todo ese proceso ha terminado convirtiendo a Fermín en un futbolista capaz de aparecer en diferentes zonas y situaciones del partido. Su intensidad, llegada al área y capacidad para finalizar son ahora algunas de sus principales armas. Por eso, para Óscar López, lo que está haciendo actualmente no supone ninguna sorpresa. El centrocampista ha llevado a la élite muchos de los recursos que empezó a desarrollar cuando todavía necesitaba encontrar la manera de competir contra jugadores físicamente superiores.

Un jugador que no necesita ser titular para dejar huella

Hay otro aspecto que define a Fermín y que también destaca López: su capacidad para adaptarse al escenario que le toque. No necesita necesariamente disputar los 90 minutos para tener influencia en un encuentro. "Sabe asociarse y aprovechar su cuerpo, algo que explota al máximo, juegue diez minutos o sea titular", explica el exentrenador del Barcelona.

Esa capacidad para entrar rápidamente en los partidos encaja con el perfil de un jugador que ha acostumbrado a competir desde la exigencia. Su intensidad le permite convertirse en una amenaza cuando aparece desde el banquillo, pero también mantener ese nivel cuando recibe la responsabilidad de formar parte del once.

Su gesto serio también forma parte de Fermín

López también se detuvo en una característica que puede llamar la atención a quienes observan al futbolista desde fuera. Su expresión durante los partidos puede transmitir una sensación de enfado o tensión, aunque el técnico interpreta ese comportamiento de otra manera. "Aunque a veces parece que esté enfadado, esta es su manera de ser y de concentrarse para rendir", explica.

Una personalidad que, lejos de ser un problema, forma parte de la identidad competitiva de Fermín. Después de quedarse fuera del Mundial por lesión, el futbolista ha encontrado la mejor respuesta posible: regresar al césped, recuperar su nivel y empezar la temporada siendo decisivo para el Barcelona. Y todo ello después de haber convertido una de sus antiguas debilidades en una de las claves de su juego.