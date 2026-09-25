Gerard Martín se moja con el Balón de Oro: "Lamine merece el Balón de Oro, y Cubarsí estar entre los de arriba"

Lamine Yamal y Pau Cubarsí se han convertido en dos de los grandes nombres del fútbol español. Mientras el debate sobre las críticas al extremo ha abierto una discusión que trasciende lo deportivo, el central también ha sido señalado como uno de los jóvenes con mayor proyección

Gerard Martín ha puesto sobre la mesa sus preferencias de cara al próximo Balón de Oro. El defensa del Barcelona considera que Lamine Yamal debería recibir el galardón, aunque no quiso olvidarse de uno de sus compañeros: Pau Cubarsí. Para el lateral reconvertido en central, la temporada del joven zaguero merece un reconocimiento mucho mayor del que suele recibir una posición menos mediática.

El futbolista azulgrana hizo estas declaraciones durante una comparecencia en la que también repasó su propia evolución desde que llegó al primer equipo, su cambio de posición y la polémica generada tras las declaraciones de José Mourinho después del derbi ante el Atlético de Madrid.

Gerard Martín tiene claro quién debe ganar el Balón de Oro

El debate por el Balón de Oro vuelve a estar sobre la mesa y Gerard Martín no dudó cuando fue preguntado por su favorito. Para el defensa, Lamine Yamal debería ser el ganador. "Se valoran muchas cosas, pero el Balón de Oro debería ser para el mejor jugador y el mejor es Lamine Yamal", afirmó.

Una elección que no le impidió reivindicar también la temporada de Cubarsí. Gerard Martín considera que el central merece estar entre los futbolistas más destacados de la clasificación y no descarta que pueda incluso entrar en el podio. "Quizás los centrales no son tan mediáticos como otras posiciones", apuntó, antes de destacar la dificultad de lo conseguido por Cubarsí teniendo en cuenta su edad. Para Gerard Martín, el zaguero azulgrana ha hecho méritos suficientes para competir por los puestos altos: "Ha hecho una gran temporada", sentenció.

Su respuesta a Mourinho

Gerard Martín también fue preguntado por la rueda de prensa de José Mourinho después de la derrota del Atlético de Madrid en el derbi. El técnico portugués protagonizó una comparecencia que llamó la atención y que llegó también al vestuario azulgrana.

El defensa reconoció que le sorprendió después de verla, aunque dejó claro que el Barcelona no quiere distraerse con cuestiones externas. "No había visto la rueda de prensa, pero luego sí vi el vídeo. Sí sorprende un poco, pero no le damos mucha importancia", explicó. La prioridad para el jugador es centrarse en aquello que depende directamente del equipo. "Nosotros nos centramos en nuestro trabajo, porque sabemos que dependemos de nosotros. El resto no nos importa", añadió.

De lateral a central

Gerard Martín también echó la vista atrás para recordar su evolución desde que debutó con el primer equipo del Barcelona. El defensa está cerca de alcanzar los 100 partidos con el conjunto azulgrana, una cifra que reconoce que veía muy lejana cuando tuvo su primera oportunidad. "En ese momento ni te planteas llegar a los 100 partidos, es algo que queda muy lejos", recordó.

Su crecimiento ha venido acompañado, además, de un cambio de posición. Lo que comenzó con Gerard Martín como lateral ha terminado convirtiéndole en una alternativa como central. "También me sorprende que he pasado de ser lateral a central. Ese día no habría apostado por eso. Pero ha ido así y estoy muy contento de lo que estoy haciendo", reconoció.

La vida no ha cambiado tanto fuera del campo

A pesar de haberse consolidado en la élite, Gerard Martín asegura que intenta mantener la misma vida que llevaba antes de convertirse en futbolista profesional. "Intento ser Gerard de siempre", explicó el jugador, que considera que no necesita cambiar su forma de ser por haber alcanzado el primer equipo del Barcelona.

Su rutina también conserva una parte de normalidad. El defensa continúa viviendo con sus padres en la casa familiar de Sant Andreu de la Barca, una muestra más de cómo intenta mantener los pies en el suelo mientras su carrera futbolística sigue creciendo.