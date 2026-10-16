Luiz Felipe prolonga su calvario tras frustrarse su regreso al Betis en verano con una gravísima lesión: "Esperamos verte pronto de vuelta"

El central, que condicionó su carrera para firmar gratis con el Betis el pasado verano, ha sufrido una gravísima lesión que le obliga a perderse lo que resta de temporada, cerrando más aún la puerta heliopolitana

El central Luiz Felipe ha hecho todo lo posible para volver al Betis después de dejar un suculento rédito como su traspaso Al-Ittihad por 22 millones de euros en el verano de 2023 tras una gran campaña.

De hecho, encaminó sus decisiones hacia regresar después de pactar su rescisión en enero de 2025 con el club saudí con la condición de que no podría firmar por los verdiblancos hasta la fecha en la que expiraba su contrato, el 30 de junio de 2026. Por ello, firmó un contrato de corta duración con el Marsella y después, en el periodo estival de 2025, hizo lo propio con el Rayo con vistas a llegar libre a Heliópolis.

El Betis declinó en verano su regreso con la carta de libertad

No en vano, su entorno trató con el Betis esta vía y acordaron verbalmente reencontrar los caminos si las circunstancias se daban cuando quedara libre de la cadena árabe.

Sin embargo, los problemas físicos arrastrados por el brasileño, que solo le permitieron participar en diez partidos en la 25/26, y el hecho de que la posición estaba cubierta en Heliópolis, provocaron que los heliopolitanos declinaran la oportunidad de recuperar sin coste al de Colina.

Con la puerta de La Palmera cerrada y truncado su deseo, Luiz Felipe aceptó la oferta del Rayo Vallecano para renovar por una temporada más, pero los problemas físicos en los isquiotibiales de los que se estaba recuperando no le han permitido estrenarse en este curso y hoy el club madrileño ha anunciado la peor de las noticias para el defensa.

Grave lesión que le obliga a perderse esta temporada

De este modo, el parte médico emitido por la entidad capitalina confirma que el defensa de 29 años sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Una lesión de extrema gravedad que le obligará a perderse lo que resta de temporada, por lo que ya no volverá con casi toda seguridad a vestir la elástica rayista.

"Nuestro jugador Luiz Felipe ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. ¡Mucho ánimo, Luiz! Estamos contigo", escribió el club en un breve comunicado, si bien no fue el único mensaje de apoyo que recibió.

Mensaje de ánimo del Betis

De hecho, el Betis, en un bonito detalle, le deseó una pronta recuperación en las redes sociales después del empeño que puso el futbolista en regresar. "¡Mucho ánimo, Luiz! Esperamos verte pronto de vuelta sobre el césped", le deseó la entidad heliopolitana, muy agradecido por el sentimiento verdiblanco del jugador y su esfuerzo por enfundarse de nuevo la camiseta heliopolitana, lo que ya difícilmente ocurrirá.